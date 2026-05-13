Nuova ondata di freddo in arrivo: temperature in calo anche in Valsesia

Il Piemonte si prepara a una nuova fase di tempo instabile e più freddo. Secondo gli aggiornamenti diffusi dai siti meteo, tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio una massa d’aria più fredda raggiungerà anche il territorio della Valsesia, con un sensibile ulteriore calo delle temperature e la possibilità di rovesci sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. A Borgosesia le temperature di venerdì dovrebbero oscillare tra i 6 e i 14 gradi massimi.

E dire che il mese di aprile era stato particolarmente caldo, con valori massimi spesso al di sopra della media.

Correnti fredde in arrivo sul Piemonte

Martedì il territorio piemontese ha beneficiato di ampie schiarite e temperature miti grazie all’afflusso di correnti asciutte da Nord. Da oggi, mercoledì 13 maggio, però la situazione meteorologica sta già cambiando per effetto della discesa di aria fredda verso l’Europa centrale e occidentale.

Le correnti da Ovest hanno portato nuvolosità sparsa e un primo lieve abbassamento delle temperature. La fase più instabile è però attesa tra giovedì e venerdì, quando l’ingresso di aria più fredda in quota potrà favorire rovesci locali e improvvisi rinforzi di vento, soprattutto nelle aree alpine e pedemontane.

Possibili rovesci e vento di Foehn

Secondo le previsioni, i fenomeni più probabili interesseranno il centro e l’est del Piemonte. Non si escludono colpi di vento associati ai rovesci e nuovi episodi di Foehn tra il Cuneese e il Verbano, con effetti anche sulle vallate e sulle pianure vicine.

Tra le condizioni previste nei prossimi giorni:

temperature massime tra 13 e 20 gradi

valori ancora più bassi venerdì

minime sotto gli 8 gradi

possibili punte vicine ai 5 gradi nei fondovalle

locali rovesci nel pomeriggio e in serata

A Borgosesia la giornata di venerdì dovrebbe trascorrere con condizioni variabili e temperature più fresche rispetto ai giorni scorsi. Il calo termico sarà percepibile soprattutto nelle ore serali e al primo mattino.

Attenzione agli sbalzi termici

L’escursione termica tra le ore centrali del giorno e la notte sarà uno degli elementi più evidenti di questa nuova fase meteorologica. Le schiarite potranno infatti mantenere temperature relativamente miti durante il giorno, mentre nelle ore notturne l’aria fredda favorirà valori decisamente più bassi.

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