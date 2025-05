Offerte lavoro: nuove opportunità a Varallo, Scopa, Gattinara e dintorni. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Nuove offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Varallo – Impiegato amministrativo e per contabilita’ – COD. 58597

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per fonderia una persona da inserire in organico.

REQUISITI: esperienza pregressa anche minima, titolo di studio in ragioneria o laurea a indirizzo economico.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Varallo – Cameriere di bar e aiuto in cucina – COD. 40801

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per avviato bar in Varallo personale da inserire in organico. Si valuta inserimento stabile. Orari da definire in fase di colloquio.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Scopa – Conduttore di macchine utensili – COD. 58020

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda metalmeccanica con sede a Scopa (VC) personale da inserire per incremento organico. Il candidato ideale, con esperienza o voglia di imparare, sarà assunto con contratto a tempo determinato e tirocinio a seconda delle reali capacità. Disponibilità su due turni (6:00-14:00 / 14:00-22:00). Il compenso dell’eventuale tirocinio per i candidati privi di esperienza è 1000 euro.

REQUISITI: esperienza pregressa o volontà di formarsi.

LUOGO DI LAVORO: Scopa (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Postua – Escavatorista – COD. 57687

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per ditta edile escavatoristi con esperienza pregressa.

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Postua (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time:

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Scopa – Commesso di banco part-time – COD. 57137

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per esercizio commerciale nel comune di Scopa due commessi con disponibilità part-time. Le risorse di occuperanno di servizio al banco, cassa e sistemazione scaffali; disponibilità part time su turnazione. Mattina: dalle 07:30 alle 13.00. Pomeriggio: dalle 15:30 alle 20:30.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Scopa (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Grignasco – Meccanico stampatore di materie plastiche – COD. 55819

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda che si occupa di stampaggio materiali plastici una figura da inserire e formare sull’utilizzo e l’attrezzaggio dei macchinari. Alla figura senza esperienza sarà proposto un percorso di formazione a tempo determinato, nel caso di profili con esperienze pregresse sarà proposto un contratto definitivo indeterminato.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Pizzaiolo – COD. 58029

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per locale di Gattinara un/a pizzaiolo/a esperto/a e autonomo/a. Turno serale, giorno di chiusura: lunedì.

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

Gozzano – Addetto/a allo stampaggio di materie plastiche – COD. 58835

DESCRIZIONE: per azienda operante nel settore dello stampaggio materie plastiche di Gozzano si cerca un/a addetto/a allo stampaggio su pressa. Si offre contratto di inserimento a tempo determinato di 2 mesi prorogabile. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative all’area produttiva di stampaggio, addetto/a bordo pressa, lavorazioni varie.

REQUISITI: buona esperienza nel settore, motivazione all’apprendimento.

LUOGO DI LAVORO: Gozzano (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a: candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n.131311

Prato Sesia – Autista patente c con cqc – COD. 58803

DESCRIZIONE: per azienda operante nel settore degli autotrasporti di Prato Sesia si cerca per ampliamento organico un/a autista patente C con CQC.

REQUISITI: patente C con CQC, esperienza pregressa nella mansione di almeno 4/5 anni, Licenza Media.

LUOGO DI LAVORO: Prato Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

PATENTI RICHIESTE: C+CQC

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a: candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it Con riferimento all’offerta n. 131278.

