Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Gattinara, Quarona e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Anche in questo mese di maggio ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

BORGOSESIA – CAMERIERE ADDETTO AL CATERING – cod. 49248

DESCRIZIONE: azienda addetta al catering

MANSIONE: cameriere di catering a chiamata per servizio di cibo e bevande ai clienti, pulizia degli ambienti.

REQUISITI: capacità di lavorare in team, capacità comunicative e orientamento al cliente, flessibilità oraria, compresi fine settimana e festività, attenzione ai dettagli.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

BORGOSESIA – SCAFFALISTA DI SUPERMERCATO – cod. 49787

DESCRIZIONE: si ricercano scaffalisti di supermercato con disponibilità part-time dal lunedì al sabato turno 7:00-11:00.

REQUISITI: è gradita esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

GATTINARA – IMPIEGATO/A – cod. 49697

DESCRIZIONE: si ricerca impiegato/a con esperienza per ditta che si occupa di produzione di abbigliamento sportivo.

MANSIONE: inserimento e gestione ordini di produzione, gestione consumi derivati da ordini per tessitura a filutara mezzo programma specifico, predisposizione schede taglio mezzo programma specifico, verifica magazzino accessori con ordini fornitori, gestione carico scarico da tessitura, carico e scarico bolle conto lavoro terzisti, controllo fatture fornitori e terzisti, organizzazione uscita ed entrata merce conto lavoro, preparazione accessori per fornitori, preparazione cartoline e gestione ore dipendenti, controllo buste paga, emissione fatture immobiliare, controllo incassi immobiliare ed eventuali solleciti, preparazione documenti per commercialista per immobiliare, gestione documentazione privata dei titolari per commercialista.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a canidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

GATTINARA – CAMERIERE DI RISTORANTE – cod. 49824

DESCRIZIONE: si selezionano camerieri per ristorante in Gattinara con la seguente disponibilità part-time 18:30-24:00.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

QUARONA – ADDETTI ALLA VENDITA – REPARTO FERRAMENTA, COLORIFICIO, LEGNO – cod. 37897

DESCRIZIONE: si selezionano addetti alla vendita con possibilità di inserimento, anche alla prima esperienza, per reparti ferramenta, colorificio e legno.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

QUARONA – MAGAZZINIERE CON PATENTE MULETTO – cod. 37899

DESCRIZIONE: si seleziona per esercizio commerciale magazziniere possibilmente in possesso di patentino del muletto.

MANSIONE: addetto alla gestione del magazzino.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it specificando il codice dell’annuncio

QUARONA – IMPIEGAT* ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DI BILANCIO – cod. 49695

DESCRIZIONE: si ricerca per esercizio commerciale un impiegato/a con esperienza in bilancio.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cppi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

SERRAVALLE – IMPIEGATO/A ADDETT* ALLA CONTABILITÀ – TIROCINIO – cod. 49264

DESCRIZIONE: studio commercialista in Serravalle ricerca un impiegato/a che si occupi di contabilità.

MANSIONE: impiegato contabile orari 8:00-12:00/14:00-18:00

REQUISITI: diploma in ragioneria o titoli equiparati.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

SERRAVALLE – IDRAULICO – TIROCINIO – cod. 49696

DESCRIZIONE: si ricerca persona da formare in campo idraulico e inserire in tirocinio, orario: 8:00-12:00 13:00-17:00.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziaopiemontelavoro.it

SERRAVALLE – COMMESSO DI VENDITA – cod. 49769

DESCRIZIONE: azienda di Serravalle Sesia selezione un/a venditore/venditrice di showroom.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di presentare ai clienti i materiai venduti, di redigere preventivi e all’occorrenza di realizzare eventuali disegni.

REQUISITI: è richiesto l’uso del pc.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

COLLOCAMENTO MIRATO: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

PRATO SESIA – LAVAPIATTI – cod. 49568

DESCRIZIONE: per ristorante in Prato Sesia si cerca per ampliamento organico un/a lavapiatti, si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro part time, dalle 18 alle 23 da lunedì a domenica con riposo infrasettimanale.

REQUISITI: affidabilità e serietà.

LUOGO DI LAVORO: Prato Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 124730.

PRATO SESIA – AIUTO CAMERIERE/A DI RISTORANTE – cod. 49571

DESCRIZIONE: per ristorante in Prato Sesia si cerca un/a aiuto cameriere/a, si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro part time, da lunedì a domenica dalle 18 alle 23, con riposo infrasettimanale.

MANSIONE: accoglienza della clientela, presa e gestione della comanda, servizio ai tavoli.

REQUISITI: affidabilità e serietà, capacità di lavorare in gruppo, predisposizione al contatto con il pubblico.

LUOGO DI LAVORO: Prato Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

PRATO SESIA – 4 MANUTENTORI/TRICI MECCANICI – cod. 49716

DESCRIZIONE: per azienda operativa nell’ambito della manutenzione di impianti e macchinari industriali si cercano 4 manutentori/trici meccanici. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro tempo pieno su tre turni da lunedì a venerdì.

MANSIONE: le risorse lavoreranno all’interno di una squadra di manutenzione e dovranno essere in grado di lavorare in autonomia nell’ambito della manutenzione meccanica su linee di produzione e confezionamento di generi alimentari.

REQUISITI: necessaria esperienza pregressa nell’ambito manutentivo, autonomia nello svolgimento delle attività impartite, volontà e dinamicità.

LUOGO DI LAVORO: Prato Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 124863

