Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Varallo, Serravalle e altri centri

Anche in questo periodo sono numerose le offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Alagna Valsesia – Camerier* di ristorante con vitto e alloggio – COD. 56965

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per locale di Alagna Valsesia delle persone che si occupino del servizio in sala. Possibilità di alloggio. Turni servizio spezzato indicativamente: 11:00-15:00 e 18:00-22:00 2 giorni di riposo settimanali a rotazione. Saranno valutati solo profili con esperienza pregressa.

REQUISITI: esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Sistemista informatico – COD. 56729

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona sistemista informatico/a con esperienza oppure da assumere con contratto di formazione. La tipologia contrattuale sarà definita in base alle reali competenze del candidato.

REQUISITI: titolo di studio inerente, competenza in materia, #advapl.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

borgosesia – Consulente assicurativo – COD. 56988

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia ricerca per compagnia assicurativa persone da inserire nel team. I primi mesi è previsto un inquadramento con contratto di collaborazione/formazione retribuito circa 1000 euro netti/mese. Una volta formato, sarà richiesta apertura di p.Iva a regime forfettario. Si valuta futura prospettiva di carriera con chiusura p.iva e assunzione a tempo indeterminato.

REQUISITI: diploma di qualsiasi indirizzo, Pat. B.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: collaborazione full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Contabile con esperienza in contabilita’, bilanci e dichiarazioni fiscali – COD. 57268

DESCRIZIONE: studio commercialista di Borgosesia ricerca una persona con esperienza che si occupi in maniera autonoma di contabilità, bilanci e dichiarazioni fiscali.

REQUISITI: esperienza pregressa, diploma in ragioneria o laurea in economia aziendale. Si valuta anche collaborazioni a P. Iva. #advapl

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio).

Per candidarsi cliccare QUI

Gattinara – Assistente familiare con convivenza – COD. 57521

DESCRIZIONE: famiglia di Gattinara ricerca assistente familiare con convivenza, madre e figlia da aiutare nei lavori domestici, preparazione pasti, assistenza e cura igiene personale all’occorrenza. Offrono in un piccolo appartamento adiacente, l’abitazione non è raggiungibile con i mezzi pubblici.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Quarona – Art. 1 l. 68/99 manovale di officina – COD. 57099

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: ditta in Quarona (VC) cerca personale per coprire una posizione di manovale di officina appartenente alle categorie protette art. 1 L 68/99.

MANSIONE: assemblaggio, montaggio e/o piccoli lavori di pulizia e manutenzione (tenere pulito e in ordine cortile, bagni e refettorio). Orario: 08.00-12.00 lunedì martedì giovedì e venerdì, mercoledì 08.00-11.00 / 14.00-16.00.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid/cie inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Serravalle Sesia – Attrezzista di macchine automatiche – COD. 56731

DESCRIZIONE: centro impiego seleziona per azienda di Serravalle volta all’innovazione e allo sviluppo un attrezzista di macchine utensili per utilizzo cnc, trapani e frese.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Serravalle Sesia – Barista – COD. 57531

DESCRIZIONE: per imminente stagione ricerchiamo un/una barista per locale in Serravalle Sesia. Saranno valutati profili desiderosi di crescere e diventare autonomi in questa professione. La disponibilità è part-time su settimana 7.00-11.00 e la domenica 9.00-12:00.

REQUISITI: serietà e disponibilità.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente part time

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltra cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Responsabile della logistica – COD. 56734

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda leader nel settore della metrologia un responsabile logistica con comprovata esperienza per la sede di Varallo Sesia. La figura si occuperà anche di organizzare la logistica per la partecipazione a fiere di settore (prenotazione spazi espositivi, organizzazione spedizione materiale, sistemazione personale durante il periodo di fiera), di eventuali trasferte del personale dipendente o della direzione, di prenotazioni di ristoranti e alberghi per clienti e fornitori, quando necessario.

MANSIONE: il responsabile della logistica gestisce e di controlla il flusso delle merci in entrata e in uscita, durante tutto il ciclo produttivo. Diverse mansioni: si occupa, prima di tutto, di organizzare al meglio lo smistamento e la movimentazione delle merci in entrata e in uscita. I suoi incarichi includono i seguenti compiti: organizzazione dei trasporti per l’ottimizzazione del flusso delle merci in entrata e in uscita; monitoraggio delle consegne degli ordini ai Clienti; monitoraggio ritiri merce da fornitori; controllo delle consegne effettuate e dell’integrità dei prodotti (gestione pratiche per sinistri); verifica della correttezza di tutta la documentazione di accompagnamento alle merci come fatture, DDT (documenti di trasporto) in Italia, Cee ed Extra-cee; Competenze in ambito doganale per la corretta gestione documentale relativa alle spedizioni estere (taric, pod, eur1, dichiarazioni export); conoscenza e applicazione dei corretti INCOTERMS; organizzazione del sistema informatizzato degli ordini (creazione etichette e indirizzi); verifica puntuale di tutti i costi delle operazioni di logistica; negoziazione delle tariffe dei corrieri; risoluzione di eventuali problematiche derivanti dal trasporto merci; indispensabile è la capacità di collaborazione con tutto il team aziendale; registrazione e accoglienza clienti e fornitori.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 5 a 10 anni (requisito obbligatorio)

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: in Italia (requisito obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

Varallo – Addetto alle risorse umane – COD. 57477

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia ricerca per azienda di Roccapietra una persona per sostituzione maternità in ufficio gestione del personale che abbia già maturato un’esperienza anche se breve nell’ambito risorse umane.

MANSIONE: attività relative alla gestione del personale: gestione presenze e assenze dipendenti (ferie, permessi, malattie, visite mediche, ect), supporto gestione buste paga, gestione dei contratti di lavoro (assunzioni, cessazioni, modifiche di contratto), consulenza ai dipendenti riguardo a tematiche legate al lavoro e alle politiche aziendali, programmazione e gestione della formazione del personale.

REQUISITI: si richiede buona conoscenza della legislazione e della gestione delle buste paga, buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, PowerPoint), affidabilità, precisione, organizzazione e programmazione delle scadenza; capacità di pianificazione del lavoro, buone doti di comunicazione, capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgomanero – Consulente assicurativo/ finanziario – COD. 57121

DESCRIZIONE: si ricercano per compagnia assicurativa con sede in Borgomanero consulenti assicurativi/finanziari da inserire nel team. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì.

MANSIONE: le risorse saranno responsabili della gestione di un portafoglio clienti, occupandosi di attività assicurative e di consulenza finanziaria.

REQUISITI: diploma di maturità o laurea in qualsiasi indirizzo, patente B.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 129931

Borgomanero – Impiegato/a commerciale estero – art.18 l.68/99 – COD. 57155

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda metalmeccanica con sede a Borgomanero (NO) ricerca impiegato/a commerciale estero. Si offre contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con orario da lunedì a giovedì 7.30-12.00 e 13.30-17.30 e venerdì 8.00-14.00.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di sviluppare contatti e cercare nuovi clienti nei mercati del medio ed estremo oriente.

REQUISITI: Si richiede iscrizione al collocamento mirato ex art.18 L.68/99; indispensabile laurea in Lingue straniere; indispensabile ottima conoscenza di russo, cinese o arabo; indispensabili ottime competenze informatiche.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: puoi candidarti anche inviando il cv via email a collocamentomirato.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con n. rif. 129976

Borgomanero – Operaio/a addetto/a raccolta rifiuti – art.18 l.68/99 – COD. 57263

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda di raccolta rifiuti con sede a Borgomanero (NO) ricerca operaio/a addetto/a alla raccolta rifiuti. Si offre iniziale contratto di 7 mesi part-time con orario 6.00-12.20 dal lunedì al sabato con possibilità di lavoro in turno festivo.

MANSIONE: la risorsa si occuperà della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani anche l’utilizzo di mezzi aziendali.

REQUISITI: si richiede iscrizione al collocamento mirato ex art.18 L.68/99; indispensabile patente C con CQC; preferibile esperienza nel settore.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: puoi candidarti anche inviando il cv via email a collocamentomirato.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con n. rif. 130073

Grignasco – Parrucchiere/a esperto e apprendista – COD. 57087

DESCRIZIONE: per negozio di acconciature di Grignasco si cerca per ampliamento organico un/a parrucchiere/a con esperienza e apprendista. Si offre contratto di inserimento a tempo determinato per la figura esperta e apprendistato per la figura senza esperienza. Orario di lavoro: dalle 08.30 alle 19.30 con pausa.

MANSIONE: si ricerca una figura completa che si occupi delle attività di taglio, piega, colouring styling, raccolto e vendita prodotti, ed una figura da inserire in apprendistato per le attività più semplici di lavaggio, piega e colouring.

REQUISITI: buona esperienza pregressa nella mansione per la figura esperta, buona volontà ad imparare per la figura in apprendistato. Qualifica di parrucchiera/e.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 129900

