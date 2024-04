Offerte lavoro: tante occasioni ad Alagna, Borgosesia e Varallo. Ecco gli aggiornamenti sulle opportunità di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: tante occasioni ad Alagna, Borgosesia e Varallo

Anche in questo mese di agosto ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Alagna Valsesia – ADDETTO/A ALLE PULIZIE – cod. 48497

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un addett* alle pulizie part time 13 ore/sett per ditta appaltatrice Veneta per il comune di Alagna Valsesia. Compenso: 8€ netti/ora

MANSIONE: pulizie di uffici e servizi igienici

REQUISITI: minima esperienza

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato part time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Alagna Valsesia – PARRUCCHIERE PER SIGNORA E PER UOMO – cod. 48749

DESCRIZIONE: azienda di Alagna Valsesia (VC) ricerca per la stagione estiva (maggio – settembre) una nuova risorsa da inserire in organico come parrucchiera/e per donna e/o uomo in grado di lavorare in autonomia. Offre contratto a tempo determinato, possibilità di alloggio e rimborso spese per il viaggio.

REQUISITI: autonomia nello svolgimento della mansione, puntualità e precisione e disponibilità a trasferirsi per la stagione estiva.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: se interessati inviare il proprio CV a candidature.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto: Parrucchiere per Alagna (VC)

Alagna Valsesia – ESTETISTA – cod. 48751

DESCRIZIONE: azienda di Alagna Valsesia (VC) ricerca per la stagione estiva (maggio – settembre) una nuova risorsa da inserire in organico come estetista in grado di lavorare in autonomia. Offre contratto a tempo determinato, possibilità di alloggio e rimborso spese per il viaggio.

REQUISITI: autonomia nello svolgimento della mansione, puntualità e precisione e disponibilità a trasferirsi per la stagione estiva.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: se interessati inviare il proprio CV a candidature.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto: Estetista per Alagna (VC)

Alagna Valsesia – MASSAGGIATORE/TRICE – cod. 48752

DESCRIZIONE: azienda di Alagna Valsesia (VC) ricerca per la stagione estiva (maggio – settembre) una nuova risorsa da inserire in organico come massaggiatore/trice in grado di lavorare in autonomia. Offre contratto a tempo determinato, possibilità di alloggio e rimborso spese per il viaggio.

REQUISITI: autonomia nello svolgimento della mansione, puntualità e precisione e disponibilità a trasferirsi per la stagione estiva.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: se interessati inviare il proprio CV a candidature.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto: Massaggiatore per Alagna (VC)

Borgosesia – IDRAULICO – cod. 47764

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un idraulico, la figura dovrà occuparsi di manutenzione e installazione impianti idraulici.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cppi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – PANETTIERE – LAVORO NOTTURNO – cod. 47770

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona panettieri per attività notturne di panificazione. Sono considerati profili anche senza esperienza.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – BADANTE – cod. 47848

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia seleziona badante per assistere un uomo di 94 anni.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – CONSULENTE ASSICURATIVO – cod. 48238

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per agenzia assicurativa figure da inserire come consulenti assicurativi/finanziari per ampliamento della rete agenziale. L’inserimento prevedrà una prima fase di formazione con un contributo a carico dell’agenzia; al termine del periodo formativo sarà necessaria l’apertura della p.iva a regime forfettario con successiva possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

MANSIONE: consulenza assicurativa e finanziaria.

REQUISITI: diploma

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: corso di formazione full time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – cod. 48311

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un impiegat* amministrativo addetto alla contabilità e dichiarazione dei redditi. Saranno valutati anche profili senza esperienza ma con voglia di imparare. Si può valutare orario full time o part time.

MANSIONE: dichiarazione dei redditi, contabilità.

REQUISITI: disponibilità, lavoro in team, conoscenza del pacchetto office.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – OPERAIO/A RAMMENDATORE/TRICE — ADDETTO/A AL CONTROLLO TESSUTI – cod. 48389

DESCRIZIONE: industria tessile ricerca 1 figura di operaio/a rammendatore/trice – addetto/a al controllo tessuti. La risorsa sarà impegnata nelle attività di verifica della presenza di difetti su tessuti ed eventuali attività di correzione.

MANSIONE: lavoro a tempo pieno dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 16:30.

REQUISITI: preferibile precedente esperienza in produzione tessile su macchinari di tessitura. Requisiti necessari: preferibilmente automuniti e iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Borgosesia – PROGETTISTA DI SOFTWARE – cod. 48953

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un progettista di software per centro di assistenza informatica un progettista software con conoscenza dei principali linguaggi di programmazione. Il contratto sarà valutato in sede di colloquio in base alle reali conoscenze; si valutano anche inserimenti in formazione (tirocinio-apprendistato).

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – MANOVALE EDILE – cod. 48746

DESCRIZIONE: ditta edile di Varallo Sesia ricerca manovali edili per ampliamento organico.

REQUISITI: si richiede buona attitudine al lavoro, capacità di lavoro di squadra, preferibilmente esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – TERMOIDRAULICO – cod. 48852

DESCRIZIONE: azienda di Varallo Sesia seleziona un operaio tecnico termoidraulico che si occupi di manutenzione di impianti di climatizzazione.

MANSIONE: manutenzione preventiva e correttiva di impianti di climatizzazione, diagnosi e risoluzione di guasti e malfunzionamenti, installazione di nuovi impianti e collaudo di conformità con le specifiche tecniche.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Prato Sesia – ADDETTO/A ALLE IMPERMEABILIZZAZIONI – cod. 48991

DESCRIZIONE: per azienda operativa nella sostituzione e posa di impermeabilizzazioni per il settore edilizia di Prato Sesia si cerca un/a addetto/a alle impermeabilizzazioni. Si offre contratto iniziale di inserimento a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di stabilizzazione in azienda. Orario di lavoro: tempo pieno, dalle 07.30 alle 15.30.

MANSIONE: la risorsa lavorerà all’interno di una squadra di montaggio operativa nei vari cantieri per la sostituzione o nuova realizzazione di guaine impermeabilizzanti.

REQUISITI: non necessaria esperienza pregressa nella mansione ma buona volontà ad imparare e attitudine a lavorare in gruppo. Capacità di lavorare in quota vista la possibilità di installazione di guaine in altezza. Il/la candidato/a non devono soffrire di vertigini.

LUOGO DI LAVORO: Prato Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 124241

