Offerte lavoro: tante occasioni in Valsesia e dintorni. Anche questa settimana sono numerose le offerte di lavoro a Borgosesia, in Valsesia e dintorni.

Anche questa settimana sono numerose le offerte di lavoro a Borgosesia, in Valsesia e dintorni. Eccole.

SISTEMISTA INFORMATICO

DESCRIZIONE E MANSIONI: analista di sistemi informativi, sistemista informatico con conoscenza cablaggio VoIP e reti aziendali. Contratto da definirsi in fase di colloquio.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

L. 68/99 ADDETTO ALLA ROCCATRICE

DESCRIZIONE E MANSIONI: L. 68/99 carico macchine roccatura/dipanature con le rocche. Avviare macchine, effettuare il ripristino della funzionalità, eliminare eventuali rolle. Scaricare manualmente le teste delle macchine. Pulizia macchina.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

L. 68/99 CONDUTTORE DI TELAI DORNIER/VAMATEX TESSILE

DESCRIZIONE E MANSIONI: conduttore di telai rettilinei a mano. Tessitrice/tessitore per conduzione telai dornier/vamatex in eta’ di apprendistato e/o disponibili al tirocinio.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: apprendistato

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

AIUTO BARMAN

DESCRIZIONE E MANSIONI: caffetteria e servizio ai tavoli, preferibile iscrizione a garanzia giovani.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

L. 68/99 ADDETTO IMPIANTO DI VERNICIATURA

DESCRIZIONE E MANSIONI: verniciatore a macchina automatica, add. impianto di verniciatura robotizzato e manuale.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: apprendistato

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

AUTOLAVAGGISTA

DESCRIZIONE E MANSIONI: lavaggio di autoveicoli

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (vc)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

ADDETTO ALLE PULIZIE NEGLI UFFICI – CONDOMINI – CENTRI COMMERCIALI

DESCRIZIONE E MANSIONI: addetta alle pulizie con esperienza, turni in settimana e week end.

LUOGO DI LAVORO: zona da Grignasco a Varallo Sesia

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

CAPO REPARTO PRODOTTI DI LARGO CONSUMO

DESCRIZIONE E MANSIONI: supervisore di reparto vendite in un supermercato. La figura ricercata è responsabile dell’intera gestione dello stock, garantisce un adeguato livello di servizio al cliente attraverso la presenza in vendita della cartellonistica, gestisce il piano di pulizia del reparto ed è responsabile dei risultati inventariali.

La figura professionale ricercata, inoltre, forma la propria squadra, gestisce e motiva i propri collaboratori.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (vc)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (requisito obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

CAPO REPARTO GASTRONOMIA

DESCRIZIONE E MANSIONI: supervisore di reparto vendite in un supermercato. La figura ricercata è responsabile della presentazione del reparto, assicura la cura della qualità del servizio al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente. Gestisce l’approvvigionamento delle promozioni e degli assortimenti previsti, applica le procedure di flusso merci (ordini, ricevimento, movimentazione merci e inventari), attua i prezzi di vendita e le variazioni prezzi, cura il display dei prodotti.

La figura professionale ricercata, inoltre, forma la propria squadra, gestisce e motiva i propri collaboratori.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (requisito obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

CUCITORE A MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO

DESCRIZIONE E MANSIONI: addetto/a confezionamento parti di capo spalla e pantalone. Utilizzo macchina piana, tagliacuci e strobel. Preferibile esperienza pregressa nella mansione.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a 1 anno

Per le candidature cliccare QUI

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO DI CINESCOPI E VALVOLE – TIROCINIO

DESCRIZIONE E MANSIONI: assemblaggio e confezionamento componenti di rubinetti. Tirocinio con possibilità di successiva assunzione con contratto di apprendistato.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

L. 68/99 BANCONIERE DI BAR

DESCRIZIONE E MANSIONI: somministrazione di alimenti e bevande, pulizie luoghi di lavoro e attrezzature, 6,40oer 6 gg sett.li con turni rotativi e un riposo settimanale.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

L.68/99 OPERAIO GENERICO NEL TESSILE

DESCRIZIONE E MANSIONI: Addetto al pattugliamento macchine di spilaratura, roccatura, incannaggio, torcitura. Operaio generico nel tessile, preferibile con esperienza riroccatura e dipanatura, se senza esperienza disponibile al tirocinio e/o formazione, automunito.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

Per le candidature cliccare QUI

FONDITORE

DESCRIZIONE E MANSIONI: si ricercano under 29 privi di esperienza per futura assunzione con contratto di apprendistato oppure operai con esperienza pregressa nella mansione che verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato 24 mesi.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

ANESTESISTA RIANIMATORE

DESCRIZIONE E MANSIONI: Ricerchiamo n.1 MEDICO ANESTESISTA RIANIMATORE. La clinica di riferimento è principalmente a carattere chirurgico-ortopedico ma si eseguono anche interventi di chirurgia generale e oculistica in regime ambulatoriale.

Preferibile esperienza specifica di assistenza alle procedure chirurgiche ortopediche di alta e bassa complessità,utilizzo delle principali tecniche anestesiologiche con blocchi centrali e periferici Eco guidati e non.

Il professionista verrà inserito nei turni di reperibilità anestesiologica post attività chirurgica di elezione.

Preferibile disponibilità immediata.

Si offre contratto full time da dipendente o in libera professione.

LUOGO DI LAVORO: Fara Novarese (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time da dipendente o in libera professione

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

Per le candidature cliccare QUI

CUOCO PIZZAIOLO

DESCRIZIONE E MANSIONI: pizzaiolo e cuoco, autosufficienti nel gestire il ruolo.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: apprendistato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

PULITORE DI RIVESTIMENTI METALLICI ART. 1 L.68/99

DESCRIZIONE E MANSIONI: pulitore parti metalliche

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

ART. 1 L.68/99 ADDETTO ALLA CARDATRICE

DESCRIZIONE E MANSIONI: cardatore, tre turni, contratto da definirsi in fase di colloquio.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

OPERAIO SALDATORE

DESCRIZIONE E MANSIONI: saldatore di metalli speciali e leghe. Saldatura a tig in acciao e alluminio, preferibile esperienza pregressa nella mansione e possesso relativo patentino. In alternativa giovani disponibili ad apprendere la mansione.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a 1 anno

Per le candidature cliccare QUI

L. 68/99 ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO DI VALVOLE

DESCRIZIONE E MANSIONI: addetto all’assemblaggio di cinescopi e valvole. Operaio su macchinari digitalizzati e sistemi informatici avanzati con esperienza triennale, orario sia su turni che giornata, preferibile conoscenza muletto, buona manualità.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

DISEGNATORE MECCANICO

DESCRIZIONE E MANSIONI: disegnatore meccanico per progettazione macchinari industriali.

REQUISITI RICHIESTI: diploma perito meccanico/industriale, inglese base, conoscenza programmi Solidworks, Solidedge, Ptc Creo; patente ed automunito/a, residenza entro 30 km dal luogo di lavoro.

Assunzione a tempo determinato di mesi 3, eventualmente prorogabile e/o trasformabile.

LUOGO DI LAVORO: Cavallirio (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

GEOMETRA/ARCHITETTO/A

DESCRIZIONE E MANSIONI: geometra/architetto per progettazione ed installazione cartellonistica pubblicitaria: istruttoria pratiche, rapporti con enti pubblici e clienti privati, gestione ufficio tecnico, rilievi in esterno.

Previste trasferte in Lombardia e/o Liguria.

REQUISITI RICHIESTI: diploma di geometra o laurea in architettura, inglese base, ottima conoscenza ed uso di Office, Corel e CadCam; pat.B, disponibilità a trasferte in Lombardia e/o Liguria, residenza entro 30 km dal luogo di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Romagnano Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: nessuna

Per le candidature cliccare QUI

CARPENTIERE IN FERRO

DESCRIZIONE E MANSIONI: operaio fabbro

LUOGO DI LAVORO: Crevacuore (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a 1 anno

Per le candidature cliccare QUI

ADD. ALLA CONTABILITÀ GENERALE CON ESPERIENZA

DESCRIZIONE E MANSIONI: azienda artigiana metalmeccanica sita a Cossato cerca n.1 add. contabilità fino alla preparazione del bilancio che sappia registrare la contabilità in partita doppia in regime I.V.A. mensile fino alla stesura del bilancio (senza le riprese fiscali); gestione pagamenti flussi di cassa /banche e minima gestione di import Europa. Si offre contratto a termine di un anno finalizzato all’assunzione. Orario full time spezzato: dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 o possibile part time.

LUOGO DI LAVORO: Cossato (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

MANUTENTORE MECCANICO SU MOTORI INDUSTRIALI PER TRASFERTE NORD ITALIA CON ESPERIENZA

DESCRIZIONE E MANSIONI: azienda meccanica che si occupa di assistenza e manutenzioni motori sita a Cossato cerca n.1 manutentore meccanico con formazione nel settore meccanico/meccatronico ed esperienza; preferibili conoscenze di elettrotecnica; le mansioni previste consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria di motori industriali installati in centrali di riscaldamento site su varie sedi del nord Italia. Richiesta conoscenza dei motori endotermici, disponibilità a trasferte in nord Italia, flessibilità e motivazione alla crescita professionale, richiesta conoscenza base della lingua inglese; offre contratto a tempo determinato finalizzato o a tempo indeterminato, automuniti.

LUOGO DI LAVORO: Cossato (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Per le candidature cliccare QUI

MURATORE GENERICO IN MATTONI, PIETRA, CARTONGESSO

DESCRIZIONE E MANSIONI: muratore in mattoni lavori di manutenzione.

LUOGO DI LAVORO: Valle Mosso (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

Per le candidature cliccare QUI