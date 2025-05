Oggi ancora caldo e soleggiato, da domani sera pioggia e temporali. I meteorologi annunciano l’arrivo di una perturbazione che caratterizzerà anche l’inizio della prossima settimana.

Il cielo sereno e la temperatura quasi estiva che hanno caretterizzato gli ultimi giorni stanno per lasciare il passo a un brusco cambiamento in direzione del maltempo. La conferma arriva dal Centro meteo Piemonte: «L’anticiclone di origine subtropicale che sta determinando la prima ondata di caldo della stagione tenderà ad indebolirsi già nel corso del fine settimana per effetto dell’avvicinamento di una circolazione depressionaria dalla Spagna. La giornata di oggi, sabato 3 maggio, sarà ancora parzialmente soleggiata, seppur con il passaggio di nuvolosità alta a tratti e la risalita di polveri sahariane, possibile al più qualche breve rovescio nel tardo pomeriggio sui rilievi alpini tra Alto Canavese e Vco».

Domani sera arriva la perturbazione

Per la giornata di domani, domenica 4 maggio, «avvio ancora buono, ma dalle ore centrali nuvolosità a carattere cumuliforme in sviluppo dalle Alpi con lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi specie tra la Valle Po e il Verbano, in possibile estensione a carattere irregolare e sparso sulle pianure a Nord del Po con possibilità di locali fenomeni di forte intensità tra tardo pomeriggio e sera, meno probabili sul basso Piemonte. Le temperature potranno ancora toccare i 25-28 gradi nella giornata di sabato, per poi calare intorno ai 22-25 domenica».

Ma attenzione perché ci sono anche previsioni più allarmanti. Rifuardo la serata di domenica, il meteorologo Andrea Vuolo parla per esempio di «possibili nubifragi e grandinate anche di medie dimensioni tra Torinese, Canavese, Biellese, bassa Valsesia, colline del Po, Vercellese occidentale, Novarese e VCO, localmente anche con accumuli pluviometrici ingenti, insieme a forti raffiche di vento lineari».

Inizio settimana perturbato

Il maltempo proseguirà anche peri primi giorni della settimana prossima, con rovesci e cielo irregorlamente nuvoloso.

