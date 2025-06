Oggi l’afa si prende una pausa, ma torna già domani. Una settimana che da mercoledì a domenica sarà caratterizzata da sole e temperature vicine ai 30 gradi.

Oggi l’afa si prende una pausa, ma torna già domani

La giornata di oggi, martedì 17 giugno, sarà con ogni probabilità l’unica relativamente “fresca” di questa settimana. Da domani però la colonnina del mercurio tornerà a risalire e a portarsi anche oltre i 30 gradi.

A fare il punto della situazione sono gli espeti del Centro meteo Piemonte. «Una modesta circolazione depressionaria racchiusa in “cut off” subentra quest’oggi sul Nord Est Italiano. Martedì sentiremo una parziale ridimensionata termica, con valori massimi compresi tra 28-31 gradi e qualche annuvolamento mattutino. Da mercoledì poi una nuova rimonta dell’alta pressione tornerà a far salire le temperature che si riporteranno diffusamente superiori ai 30 gradi con possibili punte fino a 33-34 gradi tra giovedì e venerdi, il tutto in condizioni di tempo stabile con locale nuvolosità a sviluppo diurno sui rilievi alpini».

Sabato è stata la giornata più calda

Da segnalare che nella giornata di sabato nel basso Piemonte si sono toccate temperature anche di 36 gradi, ma l’umidità ha creato una percezioni fino a oltre 40 gradi, soprattutto nell’Alessandrino. Mentre nel pomeriggio di domenica più o meno le stesse zone sono state colpite da temporali e anche grandine.

