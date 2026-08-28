Rovesci e temporali interessano ancora oggi, venerdì 28 agosto, il Piemonte, soprattutto i settori occidentali e settentrionali della regione. Le correnti umide provenienti da sud-ovest mantengono condizioni instabili, ma dalla serata è previsto un deciso miglioramento che accompagnerà la regione verso un fine settimana prevalentemente soleggiato.

La notte è stata caratterizzata dal passaggio di un fronte instabile che, come segnala il meteorologo Andrea Vuolo, ha generato anche una supercella sul Novarese, con grandinata violenta nella zona di Cameri, successivamente spostatasi verso la Lombardia. Sulle pianure e sulle colline piemontesi le minime sono comunque rimaste elevate, generalmente tra 20 e 24 gradi.

Vento fortissimo sulle montagne

Il Centro meteo Piemonte segnala precipitazioni più frequenti lungo le Alpi e nelle vicine zone pedemontane, localmente anche di moderata intensità. Sulle montagne si sono inoltre registrate raffiche eccezionalmente forti, in particolare sui settori delle Alpi Cozie e Marittime.

A Rocca dell’Abisso il vento ha raggiunto i 216 chilometri orari, mentre sul Monte Malanotte è stata misurata una raffica di 143 chilometri orari. Sul Monviso si sono toccati i 112 chilometri orari. Rovesci intermittenti potranno ripresentarsi fino al pomeriggio prima dell’arrivo delle schiarite.

Weekend di sole e caldo

La svolta è attesa già dalla serata di oggi. L’allontanamento dell’instabilità aprirà la strada a un sabato e una domenica con condizioni decisamente più stabili e una presenza molto più diffusa del sole sul Piemonte.

L’ultimo weekend di agosto, che coincide anche con la conclusione dell’estate meteorologica, avrà quindi caratteristiche nuovamente estive. In pianura le temperature massime potranno raggiungere i 30-33 gradi, mentre durante la notte è previsto un lieve calo dei valori minimi.

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