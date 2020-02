Oggi previsti quasi 25 gradi in Piemonte, mercoledì si gela. Un inverno con il clima impazzito.

Oggi previsti quasi 25 gradi in Piemonte

Un inverno senza freddo che oggi, lunedì 3 febbraio, sembrerà vera primavera, con temperature che in Piemonte potranno andare anche oltre i 20 gradi, in certe aree del Cuneese anche verso i 25. L’ondata di caldo anomalo è infatti confermata e il Centro meteo Piemonte, nell’annunciarlo, cataloga la giornata odierna come “folle dal punto di vista termico” per via dei venti caldi di Fhoen in discesa dalle Alpi.

Domani cambia tutto

Attenzione però: domani tutto dovrebbe tornare alla normalità. E mercoledì le temperature scenderanno in picchiata, con nevicate previste sulle montagne della val Susa (non in Valsesia e Biellese). E sino alla fine della settimana le minime saranno intorno allo zero.