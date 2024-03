Oggi ultimo giorno per inviare gli auguri per la Festa del papà. Mandateci foto e breve messaggio via WhatsApp al numero 370.3518.212. Saranno pubblicati lunedì su Notizia Oggi.

Oggi ultimo giorno per inviare gli auguri per la Festa del papà

Ultime ore per inviare i vostri auguri per la Festa del papà e trovarle pubblicati lunedì su Notizia Oggi. Tantissimi lettori ci hanno già inviato foto e messaggio, chi vuole ancora partecipare ha tempo fino alla serata di oggi, venerdì 15 marzo.

Inviarci le foto è semplicissimo: basta utilizzare WhatsApp al numero 370.3518.212 e inviare foto e testo (massimo 20 parole). Oppure potete inviarci la foto usando il nostro indirizzo mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Fate lavorare la fantasia

Ovviamente devono essere fotografie dove si vede il papà insieme ai figli, mentre porta a scuola i bambini, in un gesto affettuoso, mentre cambia il pannolino… Insomma: il papà mentre fa il papà!

Vi chiediamo solo un favore: mandateci una foto “normale”, non un collage di più immagini. Altrimenti risulterà molto piccola…

Chi ci invia messaggi via WhatsApp verrà automaticamente inserito nella chat di Notizia Oggi: ovviamente è possibile togliersi quando lo si desidera.

VI ASPETTIAMO ENTRO QUESTA SERA! TUTTE LE VOSTRE FOTO SUL GIORNALE DI LUNEDI’