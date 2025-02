Ordinato vescovo il “valsesiano” Filippo Ciampanelli. La madre del religioso è di Vocca, e lui ha ricordato la valle nel suo discorso dopo la cerimonia.

Un nuovo vescovo con radici in Valsesia. Si tratta di monsignor Filippo Ciampanelli, ordinato nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio, durante una cerimonia a Roma. A congratularsi per la nomina è il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, che ricorda le sue origini a Vocca (anche se lui è nato a Novara).

«Da parte dell’Unione montana dei Comuni della Valsesia – scrive Pietrasanta – vorrei esprimere le mie più sentite felicitazioni e complimenti per la nomina a vescovo del valsesiano Filippo Ciampanelli, la cui mamma era di Vocca e cugino del sindaco Giacomo Gagliardini. L’investitura ufficiale è avvenuta ieri a Roma e nel saluto finale del suo discorso ha ricordato la sua amata Valsesia. Una preghiera per la sua missione da parte di tutta la valle».

Il lavoro fuori dall’Italia

Da ricordasre che monsignor Ciampanelli è a servizio nella Santa Sede come sottosegretario del Dicastero per le Chiese orientali e ora anche vescovo di Acque di Mauritania in Algeria.

