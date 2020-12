Orologi di lusso: un investimento che non ha tempo. Il valore di alcuni modelli continua ad aumentare con il passare del tempo.

Orologi di lusso: un investimento che non ha tempo

A Vercelli non mancano sicuramente boutique e negozi specializzati nella vendita di prodotti di lusso: nel corso degli ultimi tempi, i torinesi sembra proprio abbiano dimostrato sempre maggiore interesse nei confronti degli orologi delle migliori marche, in modo particolare quelli il cui valore tende continuamente a crescere nel corso degli ultimi anni.

E se gli orologi di lusso non fossero solamente uno status symbol? Se non fossero solo un modo per mettere in mostra una differenza a livello di ceto sociale? Due domande legittime, dal momento che, questi prodotti, stanno diventando sempre più preziosi e richiesti, al punto tale che il valore di alcuni modelli continua ad aumentare con il passare del tempo, facendone un investimento a tutti gli effetti.

Investire in orologi di lusso: perché conviene

Chi ha una somma di denaro da investire può decidere di farlo in tanti momenti. Può scegliere le nuove tecnologie, con Bitcoin sugli scudi, può decidere di farlo divertendosi, puntando su uno dei vari casinò online affidabili e protetti che sono presenti sul web, oppure può scegliere di acquistare un orologio prezioso, il cui valore, entro il 2030 potrebbe quasi raddoppiare.

Su L’insider è stato pubblicato un articolo particolarmente interessante, che dà una mano proprio a scoprire quali siano i dieci modelli che costano di più sul pianeta , ma anche e soprattutto quali siano quegli orologi di lusso caratterizzati da un valore che continua a salire con il passare del tempo.

Stando ai dati che sono stati registrati, c’è già un primo indiziato che dovrebbe essere messo nella lista della “spesa”. Stiamo facendo riferimento al Rolex Cosmograph Daytona, che è diventato l’investimento più redditizio su cui puntare. I motivi sono semplici e sono pari al 251% di crescita di valore che questo particolare modello ha fatto registrare. Non solo, dato che le previsioni per i prossimi anni sono talmente ottimistiche che nel 2030 dovrebbe valere ancora di più.

È chiaro che qualsiasi investimento è strettamente legato al budget che si ha a disposizione e ci sono dei pezzi rari che sono accessibili solamente da pochi fortunati. Uno di questi è certamente il Patek Philippe Grandmaster Chime, ovvero l’orologio più costoso di tutta la lista, che presenta un prezzo che si aggira intorno ai 26 milioni di euro.

I marchi di orologi più ricercati

Una volta compreso come gli orologi di lusso possano trasformarsi in vere e proprie miniere d’oro, garantendo un sostanzioso aumento di valore, che si traduce inevitabilmente in un buon guadagno, resta solamente da individuare i modelli più adatti su cui investire.

Dando uno sguardo alle statistiche che sono state rilevate tramite Google Trends, si può facilmente intuire come i risultati dei marchi più ricercati su Google dagli utenti nel corso degli ultimi cinque anni portano a un netto dominio. Infatti, con il 52% delle ricerche, è il marchio Hublot, a quanto pare, a catturare l’attenzione di gran parte degli utenti, mentre Rolex è il marchio cercato nel 22% dei casi, Tudor si trova al terzo posto, con il 10% delle ricerche.

Un suggerimento su cui puntare? In base alle variazioni di prezzo che sono stati rilevate negli ultimi anni, il modello su cui conviene investire in questo momento è il Rolex Cosmograph Daytona: se nel 2017 il suo prezzo era pari a 11086 euro, tra dieci anni, nel 2030, dovrebbe avere un valore che si aggira intorno ai 16536 euro.