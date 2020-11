Ospedale Borgosesia ospita mostra fotografica “Dalle donne per le donne” | LE FOTO

Ospedale Borgosesia ospita mostra fotografica promossa da Soroptimist Valsesia.

Ospedale Borgosesia ospita mostra fotografica

All’ingresso dell’ospedale “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia è stata allestita la mostra “Dalle donne per le donne”, un’iniziativa in collaborazione con Soroptimist per sensibilizzare l’opinione sulla violenza di genere.

Il grazie di Soroptimist su fb

«Un grazie alla direzione sanitaria Asl 11 e al direttore sanitario dott. Federico Scienza per averci messo a disposizione l’area per l’allestimento e all’assessore ai servizi sociali dell’Unione Montana Francesco Nunziata per il sostegno. In un momento così difficile per tutti condividere una giornata così importante ci ha dato la forza di continuare a lavorare per aiutare la comunità e soprattutto le donne, che sono il faro della vita».

