Outlook in tilt in tutto il mondo: disagi per milioni di utenti, aziende e uffici pubblici

Posta elettronica in tilt, difficoltà nelle comunicazioni tra uffici e clienti, problemi nell’accesso ai servizi digitali. Prosegue anche nella giornata di venerdì 13 novembre il disservizio informatico che ha colpito Outlook e altre piattaforme di Microsoft 365. Il malfunzionamento, iniziato nel pomeriggio italiano di giovedì 12 novembre, ha provocato disagi in 74 Paesi e territori del mondo, secondo i dati raccolti dal portale Downdetector.

A fare i conti con le conseguenze del guasto sono privati cittadini, aziende, pubbliche amministrazioni e strutture che utilizzano quotidianamente la posta elettronica per garantire i propri servizi. Non è soltanto Outlook a essere interessato: problemi di funzionamento anche per Teams e Copilot, rispettivamente la piattaforma per le comunicazioni di lavoro e l’assistente basato sull’intelligenza artificiale.

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Disagi anche in Italia: coinvolti uffici pubblici e servizi ai cittadini

Il problema interessa anche l’Italia, dove numerosi utenti stanno incontrando difficoltà nell’aprire le proprie caselle di posta, inviare messaggi o consultare quelli ricevuti. Le conseguenze possono ripercuotersi sulle attività di aziende sanitarie, uffici postali, amministrazioni comunali e imprese che utilizzano le piattaforme Microsoft. A essere particolarmente penalizzate sono le comunicazioni quotidiane con cittadini, clienti e fornitori.

In Piemonte, ad esempio, l’Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato che il disservizio interessa la posta elettronica dei centri per l’impiego e della sede centrale. Le risposte alle richieste degli utenti potrebbero quindi subire ritardi. L’ente invita a non inviare nuovamente i messaggi già spediti e a utilizzare il telefono per le comunicazioni urgenti, in attesa del completo ripristino del servizio.

Compagnie aeree, sanità e governi alle prese con il blackout

La portata internazionale del guasto emerge dalle difficoltà segnalate in diversi settori. In India, le compagnie aeree Air India e IndiGo hanno dovuto affrontare problemi nei servizi di assistenza ai passeggeri via posta elettronica. Negli Stati Uniti la società Workhorse Group ha rinviato la presentazione dei risultati trimestrali. Disservizi anche nelle comunicazioni di numerose amministrazioni pubbliche, dagli Stati Uniti all’Asia.

Nel Regno Unito sono state segnalate difficoltà anche per ambulatori medici, farmacie e forze di polizia, oltre che per gli account istituzionali dei parlamentari. In alcuni casi si è reso necessario ricorrere a modalità alternative di comunicazione. La vicenda evidenzia quanto i servizi essenziali dipendano dalle infrastrutture digitali, anche per attività che non riguardano direttamente l’assistenza sanitaria o le prestazioni al pubblico.

Microsoft al lavoro, ma il ripristino procede a rilento

Fin dalle prime ore del disservizio Microsoft ha avviato le operazioni per riportare alla normalità le proprie piattaforme. Il problema riguarda principalmente Exchange Online, il sistema che gestisce la posta elettronica e altre funzionalità utilizzate da Outlook. L’azienda ha riscontrato un sovraccarico dell’infrastruttura informatica in diverse aree geografiche, con server che hanno smesso di funzionare correttamente.

Gli interventi hanno consentito di recuperare parte della capacità dell’infrastruttura, ma alcuni server sono tornati a presentare problemi dopo essere stati rimessi in funzione. Microsoft ha quindi cercato soluzioni alternative per gestire il traffico e stabilizzare le connessioni. Nella mattinata di venerdì sono stati segnalati ulteriori miglioramenti, ma il ritorno alla piena operatività non è ancora confermato per tutti i servizi.

Escluso al momento un attacco informatico: quando tornerà tutto alla normalità?

Per quanto riguarda l’origine del malfunzionamento, Microsoft ha comunicato che al momento non risultano elementi riconducibili a un’attività informatica malevola. Non ci sono dunque indicazioni di un attacco hacker, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause tecniche del guasto. Tra gli aspetti esaminati figurano anche alcune recenti modifiche alla configurazione della rete informatica dell’azienda.

Intanto resta da capire quando tutte le piattaforme torneranno a funzionare regolarmente. Microsoft sta diffondendo aggiornamenti attraverso il proprio canale ufficiale Microsoft 365 Status, ma non ha ancora indicato un orario preciso per il completo ripristino. Per cittadini e aziende alle prese con comunicazioni urgenti, resta consigliabile utilizzare canali alternativi laddove disponibili.

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