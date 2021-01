Palazzo dei musei di Varallo presenta le statue indiane restaurate

Palazzo dei musei conclude il restauro della statue indiane, effettuato grazie al contributo dell’Unione buddhista italiana.

Palazzo dei musei, le statue

Le collezioni, purtroppo, rimangono chiuse al pubblico ma il Palazzo dei Musei non si ferma e prosegue con le attività culturali. Nei giorni scorsi, infatti, si sono conclusi gli interventi che hanno portato all’esposizione del nucleo di statue indiane recentemente recuperate grazie al contributo dell’Unione buddhista italiana. «Questo ente ha istituito un fondo speciale per sostenere la cultura radicata nei territori da nord a sud e quelle realtà che svolgono un’insostituibile opera di testimonianza e conservazione delle tradizioni culturali locali, oltre che rappresentare spesso un presidio di socialità», fa sapere sui propri canali social l’istituzione varallese. Proprio a questi fondi Palazzo dei Musei ha potuto attingere grazie alla partecipazione al progetto “L’altro museo. Collezioni etnografiche al Museo Calderini di Varallo”, aggiungendo così un tassello in più alla ricerca sulle sue collezioni, in questo caso quelle rappresentate, appunto, dalla sezione etnografica.

Le iniziative

Mentre la Pinacoteca e il Calderini rimangono ancora chiusi al pubblico causa emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la cultura non si ferma e continuano gli appuntamenti virtuali con il museo. Diverse sono le rubriche che si possono seguire da casa sui social network, Facebook e Instagram, come “Lavori in corso”, “Museo(in)visibile” e “A regola d’arte”, che hanno come scopo quello di continuare a divulgare l’arte e la scienza facendo in modo che le persone possano fruire delle bellezze contenute a Palazzo dei Musei anche durante questi mesi di restrizioni. Per i più piccoli, inoltre, sui profili social si possono trovare anche alcuni spunti creativi per realizzare attività laboratoriali da casa, tra materiali riciclati e di recupero. Ne è un esempio “A Natale puoi”, iniziativa che ha mostrato come allestire un presepe utilizzando noci e ghiande, un alberello con i legnetti e altri lavoretti natalizi fai da te.

