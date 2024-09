Paolo Barberis Canonico sarà il nuovo presidente dell’Unione industriale

stratore delegato di Pratrivero s.p.A e Pratrivero USA, azienda specializzata nella produzione di stitchbond, un “tessuto non tessuto” prodotto tramite la legatura meccanica di strati di fibre con filamenti a bava continua. Sono 4 le sedi dell’azienda: a Pratrivero, nel Biellese; a Grignasco, in Valsesia (NO); a Gandino nel Bergamasco; a Orangeburg, nel South Carolina, USA. Dal 2020 è vice presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega a Sviluppo delle Filiere, Economia d’Impresa e Sostenibilità. E’ anche presidente di CRAB Medicina e Ambiente, la società facente capo a Uib che eroga servizi organizzati ed integrati in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro ed impatto ambientale esterno. E’ stato membro del Comitato di presidenza di Sistema Moda Italia ed è stato membro del consiglio della Fondazione BIellezza, dal 2020 impegnata nella valorizzazione turistica del Biellese e nello sviluppo delle potenzialità del territorio.