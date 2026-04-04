Pasqua e Pasquetta con il sole e temperature fino a 25 gradi. Si allontana il flusso di aria fredda che in questi giorni ha caratterizzato il meteo.

Pasqua e Pasquetta con il sole e temperature fino a 25 gradi

Sarà un weekend pasquale all’insegna del bel tempo nella nostra zona e in tutto Piemonte, dove l’anticiclone garantirà condizioni stabili e temperature decisamente miti, con valori che in pianura potranno sfiorare i 24-25 gradi.

Il flusso di aria fredda dei giorni scorsi è in riirata, e già oggi, sabato 4 aprile, le temperature saranno in costante aumento e continueranno a salire fino all’inizio della prossima settimana, superando diffusamente i 20 gradi. Tra Pasqua e Pasquetta sono attesi i picchi più elevati, con un clima che assumerà caratteristiche quasi estive.

Cieli in prevalenza sereni

Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino, l’anticiclone si sta rafforzando sull’Europa occidentale e si estenderà verso l’Italia, assicurando cieli in prevalenza sereni su tutto il Piemonte. Il sole sarà dunque protagonista per l’intero fine settimana, con solo il passaggio di qualche nube alta e sottile, prevista soprattutto nella giornata di Pasqua e nelle prime ore di Pasquetta.

Clima mite anche in montagna

Clima particolarmente mite anche in montagna: a 1.500 metri si potranno registrare temperature tra i 15 e i 17 gradi, mentre lo zero termico è atteso in rialzo fino a quota 3000-3200 metri sulle Alpi.

La stabilità atmosferica non si esaurirà con le festività: condizioni di bel tempo e temperature primaverili dovrebbero infatti proseguire anche nei giorni successivi, almeno fino alla metà della prossima settimana.

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