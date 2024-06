Passa in Valsesia il Giro d’Italia dei giovani. Appuntamento nel primo pomeriggio di mercoledì tra Gattinara, Grignasco e la Traversagna.

Appuntamento nel primo pomeriggio di mercoledì per il passaggio del Giro d’Italia “next gen”, che quest’anno attraversa Gattinara, Romagnano e Grignasco, per poi salire la Traversagna e andare verso Borgomanero. Si tratta della quarta tappa che prevede il tratto tra Pertusio e, appunto, Borgomanero, per un totale di 139 chilometri. Il passaggio in zona è previsto per le 14.45 e le 15.15 circa.

Il Giro d’Italia dei giovani è organizzato dall’edizione 2023 da Rcs Sport per conto della Federazione ciclistica italiana. E l’Aido, l’associazione dei donatori di organi, per il quarto anno consecutivo è sponsor etico di questo speciale giro dedicato ai giovani ciclisti, dando il nome alla maglia stilizzata a tinte tricolori, sponsorizzata da ”Rcs Sport for Aido”.

La maglia dell’Aido

Con questa maglia verrà premiato il primo corridore di nazionalità italiana della classifica generale individuale a tempi, che sancirà il giovane talento più promettente del ciclismo italiano.

Il giro ha preso avvio ieri, domenica 9 giugno, da Aosta con una cronometro individuale di 8,8 chilometri, mentre la conclusione è in Emilia-Romagna, a Forlimpopoli.

Delle otto tappe in programma, oltre alla già citata prova contro il tempo, tre proporranno un arrivo in quota, a Pian della Mussa (terza), Fosse (sesta) e Zocca (settima), due dovrebbero sorridere alle ruote veloci e altre due (compresa l’ultima) presenteranno un tracciato misto

