Passa l’ondata di caldo africano: nel weekend torna un clima più vivibile

Dopo diversi giorni di temperature elevate e notti tropicali, il Piemonte saluta l’ondata di calore. Il bollettino di Arpa mostra un netto miglioramento che inizia oggi, venerdì 11 luglio, e che si farà sentire soprattutto domani, con l’azzeramento del disagio bioclimatico in tutti i capoluoghi. Nei prossimi giorni il tempo resterà più gradevole, con la possibilità di qualche temporale pomeridiano sui rilievi e valori termici vicini alle medie del periodo. Sul medio termine non si intravedono nuove fiammate di caldo africano di particolare intensità.

Fine dell’emergenza caldo

È ufficialmente terminata l’ondata di calore che negli ultimi giorni ha interessato il Piemonte. Da domani, sabato 11 luglio, secondo il bollettino di Arpa Piemonte sul disagio bioclimatico, tutti gli otto capoluoghi di provincia tornano al livello 0, quello che indica l’assenza di particolari criticità legate alle alte temperature. Un cambiamento atteso dopo una settimana caratterizzata da valori ben oltre la media stagionale e da numerose notti tropicali.

Oggi invece si dovrà ancora soffrire un po’: Torino, Biella, Novara, Verbania e Vercelli sono al livello 2 di disagio bioclimatico, mentre Alessandria, Asti e Cuneo erano al livello 1. In diverse città si erano inoltre accumulati fino a otto giorni consecutivi di caldo intenso. Già nelle 24 ore successive, però, il quadro cambia completamente, con l’azzeramento dell’indice su tutto il territorio regionale. In realtà, la temperatura scenderà di un paio di gradi: abbastanza perà, secondo Arpa, per ridurre il livello di disagio.

Weekend più fresco, ma attenzione ai temporali

Il merito è dell’afflusso di correnti più fresche orientali, che interrompono la fase più intensa dell’anticiclone africano. Le temperature massime tornano così su valori decisamente più sopportabili, generalmente compresi tra 29 e 32 gradi, mentre anche le minime notturne scendono di qualche grado, rendendo il riposo molto meno difficile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti previsionali, il fine settimana sarà accompagnato da condizioni complessivamente stabili, ma con una maggiore instabilità pomeridiana. Soprattutto tra venerdì e sabato potranno svilupparsi rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, con locali sconfinamenti verso le pianure, fenomeni che contribuiranno ulteriormente a mantenere sotto controllo le temperature.

In sintesi, il weekend porterà:

temperature massime generalmente tra 29 e 32 gradi;

notti più fresche rispetto ai giorni scorsi;

qualche temporale pomeridiano soprattutto sui rilievi;

sensazione di afa decisamente ridotta.

La tendenza: estate sì, ma senza eccessi

Le prospettive per l’inizio della prossima settimana confermano un quadro tipicamente estivo ma senza gli eccessi vissuti negli ultimi giorni. Il campo di alta pressione dovrebbe mantenere condizioni prevalentemente stabili, alternate a una modesta instabilità pomeridiana sui settori montani. Le temperature resteranno vicine alle medie di luglio o solo leggermente superiori, senza il ritorno immediato dei picchi estremi registrati durante l’ultima ondata di calore.

L’estate, naturalmente, è tutt’altro che finita e luglio continuerà a proporre giornate calde e soleggiate. La differenza è che, almeno per il momento, il Piemonte potrà contare su temperature molto più “umane”, capaci di rendere più piacevoli le attività all’aperto e di ridurre sensibilmente il disagio provocato dal caldo persistente.

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