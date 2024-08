Passeggiate guidate per tutti lungo la Via Francigena. Due tappe piemontesi accessibili anche alle persone con vario tipo di disabilità, anziani e famiglie.

Passeggiate guidate per tutti lungo la Via Francigena.

Con il progetto “Via Francigena For All” – ideato dalla Regione Piemonte attraverso la direzione regionale coordinamento politiche e fondi europei e in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte – si è voluto rendere due tappe della Via Francigena piemontese il più possibile accessibili anche alle persone con disabilità fisico-motorie, cognitivo-intellettive, sensoriali, agli anziani e alle loro famiglie con aree sosta e pannelli multisensoriali.

In quest’ottica Turismo Torino e Provincia ha ideato due Welcome Tour® Via Francigena For All, inaugurati sabato 27, prenotabili sino al 01 settembre.

Il percorso “For All Canavese”

Il primo, Welcome Tour® Via Francigena For All Canavese, si svolge domenica 25 agosto e sabato 31 agosto. È una passeggiata di 8.5 chilometri, della durata di circa 4 ore, fruibile a tutti attraverso pannelli multisensoriali e aree sosta con particolare riguardo all’accoglienza di persone con disabilità fisico-motorie, cognitivo-intellettive, sensoriali, agli anziani e alle famiglie con bambini.

L’itinerario si snoda lungo un bellissimo tratto della Via Francigena Morenico-Canavesana, Ivrea-Cascinette d’Ivrea-Burolo-Bollengo, passando attraverso l’Anfiteatro Morenico di Ivrea (Patrimonio Unesco dal 2018) creato dal ritiro del Ghiacciaio Balteo, una delle conformazioni geologiche di origine glaciale meglio conservate al mondo, punteggiata da laghi e caratterizzata dal lungo profilo della Serra, dorsale morenica di 25 km, la più lunga in Europa.

La partenza è dall’Ufficio del turismo di Ivrea, Piazza Ottinetti alle ore 9. Il tour terminerà a Bollengo con rientro in navetta al punto di partenza.

Il percorso “For All Val di Susa”

Il secondo, Welcome Tour® Via Francigena For Val Di Susa, si svolge sabato 24 agosto e domenica 1 settembre. È una passeggiata di 8 chilometri circa, della durata di 4 ore, e si percorre una parte del percorso della Via Francigena Val di Susa, Villar Focchiardo, Sant’Antonino di Susa, Vaie, Chiusa San Michele. Con i suoi importanti passi di montagna, il Monginevro e il Moncenisio, questa regione ha costituito da sempre un ponte privilegiato tra l’Italia e l’Europa continentale.

L’afflusso intenso lungo la Via Francigena produsse una circolazione di idee e un costante scambio di saperi, lingue e religiosità che contribuirono allo sviluppo in valle di una vivacità culturale di impronta europea: sorsero monasteri di notorietà internazionale come l’Abbazia di Novalesa e la Sacra di San Michele sul Monte Pirchiriano.

La partenza è alle ore 9 dal parcheggio vicino a Cascina Roland (Via Antica di Francia, 11, 10050 Villar Focchiardo). Il tour terminerà a Chiusa San Michele con rientro in navetta al punto di partenza.

Entrambe le passeggiate sono gratuite, con prenotazione obbligatoria sul sito di Turismo Torino e Provincia, e accompagnate da una guida turistica professionale in lingua italiana e interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Per la passeggiata in Canavese clicca QUI

Per la passeggiata in Val di Susa clicca QUI

È consigliato un abbigliamento comodo, cappello, energetici, repellente antizanzare, scarpe da camminata e borraccia dell’acqua.

Eventi sportivi aperti a tutti sulla Via Francigena

L’approccio Francigena For All mira alla realizzazione di due escursioni che consentano a tutti, indipendentemente dalle specifiche esigenze e/o abilità, la possibilità di scoprire un tratto della Via Francigena ed il territorio, realizzando un’esperienza il più possibile piacevole, appagante e soddisfacente.

La partecipazione congiunta può contribuire a scardinare un’immagine legata alla disabilità fatta di preconcetti, pregiudizi, false paure, imbarazzi, favorendo una cultura del vivere condiviso fondata su: rispetto, confronto, inclusione e scambio di conoscenze. Questi i due eventi

28 agosto 2024 h 10.00-18.00 circa: Ivrea-Piverone (in collaborazione con Andirivieni Cooperativa Sociale onlus)

30 Agosto 2024 ore 9.30-13.00 circa: Chiusa di San Michele-Villar Focchiardo e ritorno (in collaborazione con Senza Limiti asd e Agonismo Solidale).

Qui sotto il QR code per maggiori info sui due eventi:

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook