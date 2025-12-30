Paura in quota a Macugnaga: cabina della funivia contro una parete. Doveva essere una semplice risalita verso il Monte Moro, ma si è trasformata in un episodio di forte tensione.

Questa mattina, martedì 30 dicembre, alla funivia di Macugnaga una cabina in arrivo alla stazione a monte ha impattato contro una parete, provocando il ferimento di due persone e il blocco dell’impianto con circa novanta passeggeri rimasti bloccati in quota.

L’incidente si è verificato sul secondo tronco della funivia, quello che collega l’Alpe Bill alla stazione del Moro, a oltre 2.800 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, la cabina sarebbe giunta a velocità sostenuta in prossimità dell’arrivo, urtando un muro. I due passeggeri feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario presente in vetta e successivamente trasportati in ospedale con l’elisoccorso del 118.

Un contraccolpo

Un contraccolpo ha interessato anche la cabina Sud, che in quel momento trasportava soltanto l’addetto al movimento, rimasto lievemente contuso.

A seguito dell’impatto l’impianto è stato immediatamente fermato. Alla stazione di arrivo del Monte Moro si trovavano circa novanta persone, tra cui anche alcuni bambini, tutte illese ma impossibilitate a rientrare a valle. Per garantire il rientro in sicurezza è stato organizzato un ponte aereo con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, intervenuti insieme al Soccorso Alpino e ai Carabinieri, incaricati di accertare la dinamica dell’accaduto.

La funivia del Monte Moro era l’unico impianto di risalita in funzione a Macugnaga al momento dell’incidente. Le altre strutture risultano infatti chiuse, in attesa delle autorizzazioni ministeriali, nonostante i lavori di manutenzione e il collaudo effettuati nei mesi autunnali. Un episodio che rappresenta un duro colpo per la località turistica, proprio nei giorni centrali della stagione invernale

