Piemonte a rischio zona gialla: in un mese ricoveri raddoppiati e positivi quadruplicati. La nostra Regione si conferma ancora “in bianco”, ma l’incremento dei numeri è costante.

Ormai da settimane anche in Piemonte i numeri del Covid stanno facendo registrare un costante incremento. Non soltanto dei contagi giornalieri, ma anche per quanto riguarda terapie intensive e ricoveri ordinari che, comunque, restano ancora al di sotto della soglia che farebbe scattare per la nostra Regione, il cambio di colore, con il bianco che diventa giallo.

L’analisi della situazione

Facendo un confronto dei dati, presi dal bollettino giornaliero dell’Unità di crisi regionale, nell’ultimo mese (16 novembre – 16 dicembre 2021) emerge in maniera evidente la crescita dei numeri.

Se per le terapie intensive si registra un aumento di +33 posti, per i ricoveri ordinari invece l’incremento è +337. Gli isolamenti domiciliari invece hanno fatto registrare un +15.067.

Negli ultimi 30 giorni, invece, i decessi per Covid sono stati 82. (si è passati da un totale di 11.856 vittime a livello regionale dall’inizio della pandemia del 16 novembre, a 11.938 vittime il 16 dicembre).

Ecco l’andamento dei numeri:

16 novembre 2021 : 20 (terapie intensive), 287 (ricoveri ordinari), 5980 (isolamenti domiciliari)

: 20 (terapie intensive), 287 (ricoveri ordinari), 5980 (isolamenti domiciliari) 17 novembre 2021 : 24 (terapie intensive), 396 (ricoveri ordinari), 6263 (isolamenti domiciliari)

: 24 (terapie intensive), 396 (ricoveri ordinari), 6263 (isolamenti domiciliari) 18 novembre 2021 : 30 (terapie intensive), 296 (ricoveri ordinari), 6524 (isolamenti domiciliari)

: 30 (terapie intensive), 296 (ricoveri ordinari), 6524 (isolamenti domiciliari) 19 novembre 2021 : 29 (terapie intensive), 310 (ricoveri ordinari), 6782 (isolamenti domiciliari)

: 29 (terapie intensive), 310 (ricoveri ordinari), 6782 (isolamenti domiciliari) 20 novembre 2021 : 27 (terapie intensive), 305 (ricoveri ordinari), 7081 (isolamenti domiciliari)

: 27 (terapie intensive), 305 (ricoveri ordinari), 7081 (isolamenti domiciliari) 21 novembre 2021 : 27 (terapie intensive), 313 (ricoveri ordinari), 7280 (isolamenti domiciliari)

: 27 (terapie intensive), 313 (ricoveri ordinari), 7280 (isolamenti domiciliari) 22 novembre 2021 : 30 (terapie intensive), 337 (ricoveri ordinari), 7390 (isolamenti domiciliari)

: 30 (terapie intensive), 337 (ricoveri ordinari), 7390 (isolamenti domiciliari) 23 novembre 2021 : 29 (terapie intensive), 327 (ricoveri ordinari), 7583 (isolamenti domiciliari)

: 29 (terapie intensive), 327 (ricoveri ordinari), 7583 (isolamenti domiciliari) 24 novembre 2021 : 29 (terapie intensive), 318 (ricoveri ordinari), 7820 (isolamenti domiciliari)

: 29 (terapie intensive), 318 (ricoveri ordinari), 7820 (isolamenti domiciliari) 25 novembre 2021 : 31 (terapie intensive), 332 (ricoveri ordinari), 8244 (isolamenti domiciliari)

: 31 (terapie intensive), 332 (ricoveri ordinari), 8244 (isolamenti domiciliari) 26 novembre 2021 : 29 (terapie intensive), 329 (ricoveri ordinari), 8737 (isolamenti domiciliari)

: 29 (terapie intensive), 329 (ricoveri ordinari), 8737 (isolamenti domiciliari) 27 novembre 2021 : 33 (terapie intensive), 335 (ricoveri ordinari), 9163 (isolamenti domiciliari)

: 33 (terapie intensive), 335 (ricoveri ordinari), 9163 (isolamenti domiciliari) 28 novembre 2021 : 33 (terapie intensive), 357 (ricoveri ordinari), 9423 (isolamenti domiciliari)

: 33 (terapie intensive), 357 (ricoveri ordinari), 9423 (isolamenti domiciliari) 29 novembre 2021 : 34 ( terapie intensive), 379 (ricoveri ordinari), 9570 (isolamenti domiciliari)

: 34 ( terapie intensive), 379 (ricoveri ordinari), 9570 (isolamenti domiciliari) 30 novembre 2021 : 35 ( terapie intensive), 383 (ricoveri ordinari), 10042 (isolamenti domiciliari)

: 35 ( terapie intensive), 383 (ricoveri ordinari), 10042 (isolamenti domiciliari) 1 dicembre 2021 : 33 ( terapie intensive), 376 (ricoveri ordinari), 10.530 (isolamenti domiciliari)

: 33 ( terapie intensive), 376 (ricoveri ordinari), 10.530 (isolamenti domiciliari) 2 dicembre 2021 : 36 ( terapie intensive), 400 (ricoveri ordinari), 11099 (isolamenti domiciliari)

: 36 ( terapie intensive), 400 (ricoveri ordinari), 11099 (isolamenti domiciliari) 3 dicembre 2021 : 34 ( terapie intensive), 413 (ricoveri ordinari), 11793 (isolamenti domiciliari)

: 34 ( terapie intensive), 413 (ricoveri ordinari), 11793 (isolamenti domiciliari) 4 dicembre 2021 : 37 ( terapie intensive), 419 (ricoveri ordinari), 12469 (isolamenti domiciliari)

: 37 ( terapie intensive), 419 (ricoveri ordinari), 12469 (isolamenti domiciliari) 5 dicembre 2021 : 36 ( terapie intensive), 440 (ricoveri ordinari), 12933 (isolamenti domiciliari)

: 36 ( terapie intensive), 440 (ricoveri ordinari), 12933 (isolamenti domiciliari) 6 dicembre 2021 : 40 ( terapie intensive), 460 (ricoveri ordinari), 13197 (isolamenti domiciliari)

: 40 ( terapie intensive), 460 (ricoveri ordinari), 13197 (isolamenti domiciliari) 7 dicembre 2021 : 39 ( terapie intensive), 463 (ricoveri ordinari), 13789 (isolamenti domiciliari)

: 39 ( terapie intensive), 463 (ricoveri ordinari), 13789 (isolamenti domiciliari) 8 dicembre 2021 : 43 ( terapie intensive), 453 (ricoveri ordinari), 14351 (isolamenti domiciliari)

: 43 ( terapie intensive), 453 (ricoveri ordinari), 14351 (isolamenti domiciliari) 9 dicembre 2021 : 44 ( terapie intensive), 463 (ricoveri ordinari), 14869 (isolamenti domiciliari)

: 44 ( terapie intensive), 463 (ricoveri ordinari), 14869 (isolamenti domiciliari) 10 dicembre 2021 : 44 ( terapie intensive), 488 (ricoveri ordinari), 14869 (isolamenti domiciliari)

: 44 ( terapie intensive), 488 (ricoveri ordinari), 14869 (isolamenti domiciliari) 11 dicembre 2021 : 46 ( terapie intensive), 508 (ricoveri ordinari), 16855 (isolamenti domiciliari)

: 46 ( terapie intensive), 508 (ricoveri ordinari), 16855 (isolamenti domiciliari) 12 dicembre 2021 : 48 ( terapie intensive), 548 (ricoveri ordinari), 17493 (isolamenti domiciliari)

: 48 ( terapie intensive), 548 (ricoveri ordinari), 17493 (isolamenti domiciliari) 13 dicembre 2021 : 49 ( terapie intensive), 579 (ricoveri ordinari), 18073 (isolamenti domiciliari)

: 49 ( terapie intensive), 579 (ricoveri ordinari), 18073 (isolamenti domiciliari) 14 dicembre 2021 : 53 ( terapie intensive), 597 (ricoveri ordinari), 19016 (isolamenti domiciliari)

: 53 ( terapie intensive), 597 (ricoveri ordinari), 19016 (isolamenti domiciliari) 15 dicembre 2021 : 51 ( terapie intensive), 613 (ricoveri ordinari), 19836 (isolamenti domiciliari)

: 51 ( terapie intensive), 613 (ricoveri ordinari), 19836 (isolamenti domiciliari) 16 dicembre 2021: 53 ( terapie intensive), 624 (ricoveri ordinari), 21047 (isolamenti domiciliari)

I parametri

Nella settimana dal 15 al 21 novembre di quest’anno il tasso di occupazione dei posti letto era 4,9% per le terapie intensive e 5,7% per i ricoveri ordinari. Con l’ultimo pre report settimanale, invece, i tassi sono saliti a 8,4% per le terapie intensive e 10,7% per i ricoveri ordinari.

Piemonte in zona gialla dopo le feste?

Si tratta come già detto, di dati che fanno rientrare ancora il Piemonte in zona bianca ma, se l’incremento si confermerà, allora la nostra regione potrebbe rientrare tra quelle a rischio giallo, forse dopo le feste (per il cambio di colore bisogna considerare che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva deve superare il 10% e quello dei ricoveri ordinari il 15).