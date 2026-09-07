In Piemonte un caldo mai visto a settembre: più fresco da mercoledì

Il Piemonte sta vivendo in questi primi giorni di settembre una fase di caldo di portata storica, con temperature eccezionalmente elevate dalle pianure fino alle località alpine. A sottolinearlo è il meteorologo Andrea Vuolo, secondo il quale negli ultimi tre secoli non si era mai registrata una prima settimana del mese così calda nella regione.

Le anomalie raggiungono gli 8-10 gradi rispetto alle medie climatologiche del periodo. Lo zero termico ha superato i 4.900 metri, mentre a circa mille metri di quota alcune località alpine hanno oltrepassato i 30 gradi, anche per effetto del foehn nelle vallate. In pianura i termometri si sono invece avvicinati ai 37 gradi.

A Torino notte da quasi record

Le temperature di questi giorni hanno portato anche a numerosi nuovi primati mensili nelle stazioni meteorologiche piemontesi. Un dato particolarmente significativo arriva dal centro di Torino, dove anche le ore notturne hanno mantenuto valori decisamente superiori alla norma.

La stazione di Arpa Piemonte di via della Consolata ha registrato una minima di 22,7 gradi. È un valore vicinissimo ai livelli più elevati osservati in città nel mese di settembre: 22,8 gradi il primo settembre 2005 e 23 gradi nello stesso giorno del 2024.

Ancora caldo, poi cambia tutto

L’ondata di caldo non è ancora terminata, ma è comunque agli sgoccioli. Sempre secondo Vuolo, temperature oltre i 30 gradi continueranno diffusamente fino al pomeriggio di domani, martedì 8 settembre, con punte comprese tra 33 e 35 gradi. In pianura anche le minime notturne resteranno elevate, generalmente tra 18 e 23 gradi.

La svolta è però attesa da mercoledì. Il Piemonte potrebbe ritrovare piogge sparse e qualche temporale, accompagnati da un sensibile abbassamento delle temperature. I valori dovrebbero così tornare vicini alle medie stagionali, mettendo fine alla fase di caldo eccezionale che ha caratterizzato l’inizio di settembre.

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