Piemonte guarito dal Covid: quasi azzerati contagi e ricoveri

Ormai i numeri sono vicini allo zero. Nelle ultime 24 ore in tutto il Piemonte i numeri di nuovi casi di contagio Covid sono stati appena 31, pari allo 0,3 per cento dei 9.041 tamponi eseguiti. E tra questi gli asintomatici sono 23. In pratica, i nuovi ammalati “veri” sono appena 8 in tutto la regione.

Nessun decesso, 74 guariti

Non si è registrato alcun decesso, mentre in compenso le persone guarite (cioè negativizzate) sono state 74. Le persone in isolamento domicaliare scendono a 872, gli attualmente positivi sono 1.061. In calo i ricoveri: 15 in terapia intensiva, 174 negli altri reparti.