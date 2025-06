Piogge e rischio temporali nel pomeriggio, allerta gialla sull’Alto Piemonte. Arriva una perturbazione che porta aria umida e un calo delle temperature.

Piogge e rischio temporali, allerta gialla sull’Alto Piemonte

Dopo un fine settimana caratterizzato da sole e temperature massime vicine ai 30 gradi, si ritira sul Mediterraneo l’alta pressione lasciando spazio a una perturbazione che fa affluire aria umida e instabile in direzione della regione alpina.

Per la giornata di oggi, lunedì 2 giugno, si prevede un progressivo peggioramento che porterà un cielo molto nuvoloso e alcuni rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. A basse quote temperatura minima 17 gradi, massima sui 22. Proprio in vista di questi possibili rovesci, l’Arpa Piemonte ha decretato l’allerta gialla temporali su tutta la parte nord della Regione. In alcune zone (non ovunque) sono attesi rovesci e temporali localmente forti o molto forti, accompagnati da grandinate.

Tempo instabile anche nei prossimi giorni

Anche per la giornata di domani, martedì 3 giugno, è prevista una coda di tempo instabile, nuvoloso con alcuni rovesci alternati a schiarite. Mercoledì in parte soleggiato al mattino e più nuvoloso nel pomeriggio con ancora tendenza temporalesca, e ulteriore calo delle temperature massime. Nel sudovest della Regione i fenomeni saranno più sporadici e generalmente meno intensi.

