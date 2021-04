Festività di Pasqua, pochi gli “sgarri”. Le forze dell’ordine hanno staccato meno di 50 multe.

Pochi “sgarri” durante le festività pasquali

Divieti e limitazioni per gran parte rispettati nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta in provincia di Vercelli. Il bilancio delle sanzioni di carabinieri, polizia, polizie locali e guardia di finanza annovera infatti un totale di appena 46 sanzioni in tutto il territorio.

Oltre 2000 controlli effettuati

E tutto ciò a fronte di 1696 controlli a persona e 409 ad attività commerciali di vario genere, compresi bar e ristoranti. Numeri che tra l’altro sono anche inferiori a quelli dello scorso anno, quando per la prima volta la gente dovette trascorrere le festività pasquali in stato di clausura Nel 2020, in quel fine settimana, i verbali staccati dalle forze dell’ordine per violazioni al Dpcm dell’epoca erano state quasi 200.

Non sono mancati i turisti lombardi

Per quanto riguarda la tipologia delle violazioni, si tratta per lo più di assembramenti, di violazioni del “coprifuoco”, di qualche bar che serviva i clienti all’interno anziché fare il servizio di asporto, o qualche locale attivo fuori orario. In questi casi la sanzione è toccata sia ai titolari degli esercizi, che ai clienti stessi.

In alta Valsesia multe anche per qualche turista arrivato dalla Lombardia: in questo caso è stata violata l’ordinanza regionale che vieta gli spostamenti verso le seconde case per chi non era residente in Piemonte.

