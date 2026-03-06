Il ponte tra Gattinara e Ghemme primo lavoro della Pedemontana. Annuncio di Carlo Riva Vercellotti: a maggio apre il cantiere della superstrada.

Il ponte tra Gattinara e Ghemme primo lavoro della Pedemontana

Il primo intervento della Pedemontana riguarderà il nuovo ponte sul Sesia tra Gattinara e Ghemme, uno dei nodi più complessi e strategici dell’intero tracciato. È questo il punto di partenza operativo dell’attesa infrastruttura che completerà il collegamento tra il casello ghemmese della A26 e Biella. E c’è il periodo di inizio lavori: entro il mese di maggio.

L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio al termine della riunione del tavolo tecnico che si è svolta al grattacielo della Regione Piemonte. A commentare l’esito dell’incontro è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Carlo Riva Vercellotti.

L’annuncio della Regione

«È un sogno che diventa realtà – commenta Riva Vercellotti -. Con la riunione odierna del tavolo tecnico abbiamo compiuto un passo decisivo verso l’avvio dei lavori della Pedemontana. Da Anas è arrivata la conferma che il progetto esecutivo verrà approvato entro la fine di maggio e che, contestualmente, partirà il cantiere. E’ il progetto più importante attualmente gestito da Anas nel Nord Italia».

Secondo quanto emerso dall’incontro, il primo lotto operativo interesserà proprio il ponte sul Sesia tra Ghemme e Gattinara, considerato l’intervento più complesso dal punto di vista ingegneristico e uno degli snodi fondamentali della nuova arteria stradale. Il tratto completo partirà da Rolino di Masserano (collegandosi con la superstrada esistente) e proseguirà fino al casello della A26.

La circonvallazione di Ghislarengo

Tra gli interventi previsti figura anche la realizzazione di una viabilità di cantiere a completamento della circonvallazione di Ghislarengo. In una prima fase sarà provvisoria, ma potrebbe diventare definitiva qualora gli enti locali decidessero di mantenerla.

«Un tratto che potrà diventare definitivo se gli enti locali lo riterranno opportuno, come mi auguro. Nel frattempo i lavori preliminari sono praticamente conclusi, gli scavi archeologici termineranno la prossima settimana e si sta completando il processo di pagamento degli espropri».

Investimento oltre i 300 milioni

L’investimento complessivo previsto per la Pedemontana ammonta a 302,8 milioni di euro. La nuova strada sarà lunga circa 15 chilometri e avrà due corsie per senso di marcia. L’obiettivo è collegare in modo più rapido il Biellese alla A26, offrendo un’alternativa più moderna ed efficiente alla strada statale 142 e migliorando i collegamenti tra le province di Biella, Vercelli e Novara.

Il progetto comprende quattro svincoli (Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme) sei ponti, tra cui quello sul Sesia lungo circa 820 metri, oltre a sei cavalcavia e sei sottopassi sulla viabilità secondaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook