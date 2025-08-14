Possibili temporali oggi in serata. Sole e caldo a Ferragosto. Previsto il passaggio di una circolazione instabile che dovrebbe però esaurirsi già in nottata.

Possibili temporali oggi in serata. Sole e caldo a Ferragosto

Il lungo periodo di cielo sereno o poco nuvoloso potrebbe interrompersi tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 14 agosto. E’ infatti previsto il passaggio di una zona di marcata instabilità che potrebbe portare temporali magari isolati ma potenzialmente anche intensi.

La conferma arriva anche dal Centro meteo Piemonte: «La risalita di una blanda circolazione instabile verso il Tirreno, potrebbe accentuare l’instabilità nel corso del pomeriggio odierno a partire dalle zone alpine dal Rosa fino al Cuneese. Possibili locali acquazzoni o temporali, secondo alcune proiezioni modellistiche non sono da escludere sconfinamenti fin sulle pianure centro-occidentali, con possibili fenomeni di forte intensità».

Domani giornata soleggiata

Le previsioni per la giornata di domani, ricorrenza di Ferragosto, indicano invece un tempo stabile, soleggiato e caldo. Le temperature massime in pianura saranno superiori ai 30 gradi, e anche le minime non scenderanno sotto i 20.

Una situazione che dovrebbe essere confermata anche per le giornate di sabato e domenica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook