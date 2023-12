Posto di lavoro a tempo pieno in Croce rossa: serve un autista soccorritore. Annuncio del comitato di Borgosesia, ecco come candidarsi.

La Croce rossa di Borgosesia assume una persona. In particolare, il comitato ha bisogno di un autista soccorritore, al quale verrebbe offerto un lavoro a tempo pieno, con 38 ore alla settimana. Sarà impiegato per i servizi di emergenza in convenzione con il 118, per il controllo dell’efficienza dei mezzi in dotazione alla Cri e per la gestione della sicurezza all’arrivo sul luogo dell’intervento. La sede principale di lavoro saranno le sedi della Croce rossa a Borgosesia o Varallo, o altre postazioni che fanno capo al comitato cittadino.

I requisiti

E’ preferibile (ma non necessario) che il candidato sia già socio della Croce rossa. Occorre poi il possesso della patente categoria 5, la certificazione standard di volontario soccorritore del 118, l’attestato di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, il diploma o la qualifica professionale e pregressa esperienza nella mansione.

Come candidarsi

Il curriculum e tutti gli attestati necessario vanno inviati via posta elettronica all’indirizzo borgosesia@cri.it entro il 31 dicembre di quest’anno, indicando nell’oggetto “Candidatura autista soccorritore 2024”