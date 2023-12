La Croce rossa di Borgosesia premia i volontari “fedeli”: ecco tutti i nomi. I riconoscimenti assegnati durante la tradizionale Festa degli auguri.

Ci sono coloro che sono in Croce rossa da 40 anni e quelli che invece hanno iniziato il loro volontariato 5 anni fa. Come di consueto, durante la tradizionale Festa degli auguri (quest’anno ospitata al Sottoriva di Varallo), la Croce rossa di Borgosesia ha assegnato riconiscimenti per i volontari che hanno tagliato traguardi significativi nel loro impegno. Nel corso dell’incontro sono anche stati assegnati i Premi della bontà intitolari a Elena Loro Piana.

Per quattro volontari questo 2023 segna i 40 anni di servizio. Si tratta di Gabriele Bonazzi, Mauro Demiliani, Mariuccia Primatesta e Vilma Renati.

Tutti i premiati

Oltre alle colonne portanti del gruppo, sono stati premiati anche gli altri volontari che da diversi anni sono operativi. Distribuiti attestati per i 5 anni di attività: Marilena Antonielli, Alessandra Banone, Donato Camossa, Giuseppe Gallo, Maria Moreschini, Nisrine Moujahid, Daniele Nettis, Lorenza Ratti, Massimo Rovedone, Maddalena Russo.

Riconoscimento per i 10 anni di servizio a Giuseppina Bagatello, Salvatore Bitti, Silvana Bodda, Marisa Carera, Ida Chiara, Daniela Denicola, Gloria Filisetti, Michela Fizzotti, Nilmini Gorawatte, Maria Carla Lunardi, Rosalba Papandrea, Luigi Pettinaroli, Lara Recrucolo, Salvatore Reho, Luisa Ronco, Paolo Ruggeri, Roberto Violi. Roberto Lora Ronco ha ritirato il premio per Maura Maria Dematteo.

Festeggiati i 15 anni di operatività: Valentina Gaggione, Andrea Godio, Francesca Guidetti, Emanuela Vanzetti, Maria Pia Vittoni. Attestato per i 25 anni a Paolo Corinaldesi, Maria Costagliola, Paolo Favero, Angelo Martini, Paola Rondanina.

Il sodalizio ha conferito un premio per i 30 anni di servizio anche a Paola Venegoni, che però è deceduta: il premio è stato ritirato dal figlio Franco Gilardi. Per i 35 anni di servizio riconoscimento a Franco Agliaudi e Giuseppina Amadi.

Foto di Carlo Pozzoni