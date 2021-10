Prato Sesia la Pro Vercelli in visita a Cascina Spazzacamini. I giocatori della storica formazione della Pro Vercelli sono stati in visita alla Cascina Spazzacamini, la struttura dell’Anffas Valsesia di Prato Sesia.

«È stato un bel pomeriggio per i nostri ragazzi, che hanno effettuato qualche passaggio con i calciatori, si sono scambiati i gagliardetti e hanno accolto con gioia i doni che gli sono stati consegnati: un pallone e due magliette, quella ufficiale e la seconda maglia», spiega il rappresentante del consiglio direttivo del centro, Mauro Campora, che è riuscito a portare per la prima volta a Prato Sesia degli esponenti di una squadra professionistica grazie ai buoni rapporti con la società stessa e con lo sponsor. La rappresentativa vercellese era composta dal portiere ed altri elementi della squadra, dal mister Beppe Scienza e dallo sponsor Paolo Quinciroli. «I giocatori si sono prestati nel migliore dei modi per rallegrare i nostri ospiti – ha aggiunto Campora – Hanno visitato le varie parti della struttura, hanno dialogato con i ragazzi e hanno firmato la maglia che hanno portato in regalo».

