Pratrivero converte la scuola in un centro per la disabilità

Pratrivero converte i locali dell’ex scuola: gli spazi saranno usati per un progetto di inclusione della disabilità.

Nuova vita per l’ex scuola di Pratrivero: il progetto “Dopo di noi” avviato dal Comune di Valdilana diventa realtà. Sabato 17 settembre alle 11 ci sarà il taglio del nastro. «Il progetto di inclusione della disabilità del Comune di Valdilana è stato realizzato nell’edificio della ex scuola di Pratrivero chiusa a causa di un calo demografico nel 2019 – spiegano il sindaco Mario Carli e l’assessore Elisabetta Prederigo -. Grazie a un finanziamento della Regione Piemonte, al primo piano si è potuto realizzare una unità abitativa secondo la legge nota come “Dopo di noi”». Ospiterà cinque persone più un eventuale sesto letto disponibile per situazioni di emergenza o per ospiti di un fine settimana o di un breve periodo.

Il progetto

«Il piano terra – riprendono gli amministratori – è stato ristrutturato con fondi comunali e accoglierà l’Oasi del benessere, progetto attivo a Valdilana ormai da diversi anni, grazie a una efficace progettazione tra enti pubblici e privati che coinvolge il Comune di Valdilana, il Cissabo, Fondazione Zegna e gli enti del terzo settore». Ci saranno spazi per laboratori di creatività e sale riunioni, ma sono state realizzate anche una palestra e un ambulatorio fisioterapico.

«Desiderio del Comune di Valdilana è che il centro diventi un luogo di inclusione – spiegano ancora Carli e Prederigo -, in modo che sia fruibile dai cittadini». E ci sono novità anche per l’ambulatorio: «In particolare l’ambulatorio potrà essere utilizzato in coworking da giovani professionisti del territorio e la palestra sarà disponibile per essere affittata e ospitare corsi di ginnastica dolce oppure yoga».