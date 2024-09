Pray festeggia la storica dottoressa con una raccolta fondi per il Nepal. A fine agosto Rosella Giuliani ha terminato il servizio in paese e così la comunità ha deciso di brindare al suo traguardo. L’amministrazione comunale di Pray con l’Auser Valsessera e la Pro loco propongono per il fine settimana un evento.

Pray festeggia la storica dottoressa con una raccolta fondi per il Nepal

La festa di ringraziamento è in programma sabato alle 16 nel salone polivalente di Pray. Gli organizzatori allestiranno un buffet con rinfresco.

La campagna benefica

Per l’occasione si invitano gli interessati a fare una donazione a Cuore attivo Monterosa associazione di cui Giuliani fa volontariato. La dottoressa è stata in Nepal, partecipando a diversi progetti tra i quali un campo medico. E’ stata in diverse scuole del territorio per parlare di questo suo impegno a favore degli altri.

«Cuore Attivo Monterosa Odv – si legge nel sito dell’associazione – nasce nel 2019 ad Alagna Valsesia con la finalità di promuovere e sviluppare progetti di sviluppo e cooperazione a livello nazionale ed internazionale. Il motto è “fare tanto con poco”. Cuore Attivo Monterosa coordina progetti di divulgazione della cultura con la fondazione di scuole e biblioteche, attività di supporto medico e informazione sanitaria di base in villaggi di montagna nelle valli himalayane. In Italia opera a livello locale per sostenere attività dedicate ai giovani e al territorio della Valsesia per sensibilizzare, far conoscere e sostenere la vita “montanara” con l’obiettivo di creare una consapevolezza dei propri territori e delle proprie tradizioni. Organizza giornate di pulizia del ghiacciaio del Monte Rosa e del territorio. Si attiva in operazioni di volontariato in favore di persone in difficoltà a causa di guerre e calamità».

Come fare per donare

Chi volesse fare una donazione dovrà utilizzare i seguenti dati: Banca Popolare Novara filiale di Alagna Valsesia IT58-C-05034 44230-000000003111 intestato a Cuore attivo Monterosa Odv

La carriera

Una carriera, quella della dottoressa Giuliani iniziata nel 1987 con la laurea all’università di Torino e poi il lavoro nel reparto di chirurgia al Mauriziano, la “gavetta” in varie sostituzioni e poi l’incarico ad Alagna nel 1990, per arrivare in Valsessera nel 1991, al posto del dottor Zignone.

