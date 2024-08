Staffetta tra medici in Valsessera: Rosella Giuliani in pensione, arriva Giulia Detratti. I pazienti passeranno automaticamente alla nuova professionista. Che però è assunta a tempo determinato.

Dopo 34 anni di servizio, la dottoressa Rosella Giuliani, con ambulatori a Pray e Coggiola, andrà in pensione il prossimo 31 agosto. Ma è già stata trovata la sostituta: è la dottoressa Giulia Detratti, giovane originaria della Valsessera.

«La dottoressa Detratti prenderà servizio dall’1 settembre – spiega l’Asl Vercelli in una nota – ed è importante specificare che i 1.800 assistiti della dottoressa Giuliani passeranno automaticamente sotto la sua gestione, e visiterà anche negli stessi ambulatori. In questo modo sarà garantita la continuità del servizio».

Assunzione a tempo determinato

«Il passaggio automatico – puntualizza ancora l’Asl – è legato al fatto che la dottoressa Detratti sarà assunta come sostituto a tempo determinato. Per questo non è previsto che gli assistiti effettuino la richiesta di assegnazione, che si rende invece necessaria quando il medico di medicina generale passa a tempo indeterminato mentre sta ancora svolgendo il corso regionale, per cui la legge di riferimento fissa un massimo di 1.000 assistiti».

«La Direzione desidera ringraziare la dottoressa Giuliani – commenta il direttore generale, Eva Colombo – che, tra i primi, si è fatta promotrice del progetto di telemedicina e teleconsulto a favore dei cittadini di Portula. Un’iniziativa che dopo un timido avvio ha visto una progressiva crescita e supporto. La dottoressa rappresenta la testimonianza di come osare cambiare possa essere un rischio, ma può anche rivelare esiti positivi del tutto inattesi».

