Pray prepara il suo “vaccino day”, un appuntamento rivolto ai giovani

Pray prepara il suo “vaccino day”

Dalle 15 alle 17 si faranno i richiami per coloro che hanno già avuto la prima dose, poi tocca ai ragazzi

Pray, boom di prenotazioni

per le vaccinazioni ai giovani:

appuntamento lunedì sera

Il centro polivalente torna a trasformarsi in un presidio sanitario

«Disponibili anche a prestare la struttura alle aziende della Valsessera»

Andate a ruba le prenotazioni per la serata di vaccinazioni in programma lunedì a Pray. In pratica, una replica di quello che è stato organizzato una decina di giorni fa a Varallo e a Quarona, dove sono state somministrate circa 600 dosi di vaccino a giovani dai 16 anni in su.

Si tratta di un’iniziativa avviata dall’Asl di Vercelli, che prosegue con nuovi appuntamenti vaccinali dedicati ai ragazzi: domani la prima giornata nella sede degli alpini di Santhià, mentre lunedì 12 toccherà appunto alla Valsessera, con l’appuntamento al salone polivalente di Pray. Una prossima iniziativa analoga si farà poi a Gattinara, con data ancora da stabilire.

«Le serate dedicate ai ragazzi programmate a inizio luglio in Valsesia e al Globo hanno avuto un ottimo riscontro – spiega il direttore generale dell’Asl, Eva Colombo –. Compatibilmente con le dosi a disposizione stiamo proseguendo in questa direzione rivolgendoci ai ragazzi e alle “sacche” di popolazione che per vari motivi non sono ancora state raggiunte dalla campagna vaccinale. Per queste serate occorre ringraziare gli amministratori locali e la rete del volontariato che hanno agevolato la riuscita di queste iniziative».

A Pray, come accennato, si utilizzerà il salone polivalente, già teatro di due giornate vaccinali rivolte agli adulti di tutta la Valsessera: lunedì 12 luglio la fascia oraria dalle 15 alle 17 sarà dedicata ai richiami per coloro che hanno già fatto la prima inoculazione, mentre dalle 17 alle 20 saranno messe a disposizioni 100 dosi riservate ai ragazzi. Ci si poteva prenotare in municipio, e le 100 dosi sono andate a ruba in pochi giorni (metà il primo giorno). «Siamo contenti di poter ospitare un evento che abbiamo destinato sia ai ragazzi sia alle fasce di popolazione ancora non vaccinate, che stiamo cercando di raggiungere con una campagna “porta a porta” – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello -. La nostra sala polivalente è a disposizione dell’Asl per dare il nostro contributo alla campagna di immunizzazione».

Il Comune si era messo da subito a disposizione appena era partita la campagna vaccinale. «Abbiamo messo a disposizione – spiega Passuello – il salone polivalente dove sono state allestite le postazioni per le vaccinazioni. Abbiamo scritto anche all’Unione industriale per concedere l’area alle imprese intenzionate a vaccinare i propri dipendenti».

Per quanto riguarda l’andamento delle vaccinazioni, nella fascia 16-19 l’Asl di Biella ha somministrato 2.222 prime dosi, soltanto 193 sono coloro che hanno già fatto la seconda.

Per quanto riguarda la fascia 20-29 anni invece sono stati vaccinate con una dose 7276 persone, mentre 1727 sono coloro che hanno ricevuto anche la seconda. Con le giornate vaccinali come quella in programma a Pray l’obiettivo è aumentare la copertura tra i giovani.

Intanto, sempre in tema di vaccini, la Regione Piemonte ha dato il via a un’iniziativa finalizzata ad accelerare la vaccinazione del personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente. «A coloro che non hanno ancora aderito alla campagna su www.ilPiemontetivaccina.it – spiegano dall’assessorato – oppure si sono iscritti in base alla rispettiva fascia di età e sono in attesa di ricevere la prima dose vengono proposte, in accordo con le organizzazioni sindacali e l’Ufficio scolastico regionale, due opportunità: primo, presentarsi con accesso diretto e senza prenotazione sabato 10 e domenica 11 luglio nell’hub vaccinale del Valentino a Torino; secondo, recarsi da lunedì 12 luglio in uno dei punti vaccinali ad accesso diretto e senza necessità di preadesione che saranno pubblicati sabato su www.ilPiemontetivaccina.it e su www.regione.piemonte.it. Sarà necessario solo esibire una documentazione che attesti l’appartenenza a questa categoria.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE