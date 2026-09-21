Premio alpino dell’anno a Lino D’Alberto LE FOTO

Premio alpino dell’anno a Lino D’Alberto. Oltre a lui riconoscimento a Rino Carmellino come aggregato. La consegna delle benemerenze è stata fatta durante la Grande Festa delle Montagne organizzata dalla sezione Valsesiana nella sede di Roccapietra.

Premio alpino valsesiano dell’anno a Lino D’Alberto

La motivazione che ha portato le penne nere a premiare D’Alberto è stata la seguente: “Da cinquant’anni presenza fissa nel gruppo Alpini di Postua, sempre pronto a mettersi a disposizione per qualsiasi iniziativa il gruppo intendesse intraprendere. Ideatore egli stesso di numerose manifestazioni e al contempo, operatore in prima linea nel corso di tali manifestazioni. Ha ricoperto il ruolo di capogruppo per molteplici anni, ad oggi altresì attico nell’ambito della Protezione Civile.

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Non servono molte parole per descrivere chi ha sempre dimostrato con i fatti di essere un Grande Alpino. Grazie Lino”.

Il premiato ha ringraziato i presenti, visibilmente commosso. Quindi il premio dell’aggregato dell’anno 2026; anche qui l’alpina Sara chiamava a sé Rino Carmellino del gruppo di Mollia: “Per il profondo legame che da decenni coltiva con il gruppo di Mollia, nato da unna amicizia con il capogruppo andato avanti Giulio Gianina, durata più di mezzo secolo. A Rino, che in questi anni ha portato Mollia a tantissimi Raduni Alpini, spinto dal desiderio di sedersi una volta di più tra amici veri. Instancabile lavoratore, battuta sempre pronta, amicizia sincera. Grazie Rino”.

Anche Rino con flebile voce ringraziava con due lacrimoni che gli rigavano il viso.

Savio Vercelli

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