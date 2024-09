Previsioni meteo: fino a mercoledì sole, da giovedì pioggia. A dirlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Un minimo depressionario sulla Francia convoglia un intenso flusso di correnti umide da sudovest sul Piemonte, determinando precipitazioni moderate sulla parte orientale della regione, anche a carattere temporalesco, con picchi localmente forti. Sul resto del territorio le precipitazioni andranno rapidamente ad esaurirsi nel pomeriggio. Da oggi, martedì 24 settembre, il lieve aumento della pressione determinerà cielo più soleggiato con deboli piovaschi sparsi nel pomeriggio. Da domani, mercoledì 25 settembre, alla sera nuove piogge in arrivo che interesseranno la regione giovedì.

Nel dettaglio

Oggi, soleggiato con nubi in montagna. Domani cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nei bassi-medio strati atmosferici. Generale aumento della copertura in serata.

Possibili foschie e locali nebbie in pianura al primo mattino. Giovedì 26 settembre precipitazioni moderate sui settori alpini settentrionali e occidentali fino alle zone pedemontane. Fenomeni più sparsi e deboli sul resto della

regione.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 9-10 gradi e una massima di 20-21.

