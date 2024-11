Prima nevicata in montagna, il manto bianco raggiunge anche Mera e Bielmonte. Fiocchi su tutta la zona del Monte Rosa ma anche a quote più basse.

Come era nelle previsioni, la perturbazione scesa nelle ore scorse da nord ha portato una modesta pioggia nelle valli e una prima nevicata in montagna. Nelle nostre zone fiocchi di neve sono scesi su tutto il Monte Rosa, ma si sono fermati anche a quote decisamente più basse, comprese le stazioni sciistiche dell’alpe di Mera e di Bielmonte, quindi intorno ai 1500 metri.

Ma la neve è scesa anche a quote più basse: Carcoforo e Rima, per esempio. Uno strato molto leggero, ma già sufficiente a imbiancare il paesaggio.

Torna il sereno e si abbassano le temperature

Si è trattato comunque di un fenomeno passeggero. Come spiega il Centro meteo Piemonte, «già nel pomeriggio però è attesa una generale attenuazione delle precipitazioni (che potranno anche essere assenti su gran parte delle pianure lontane dai monti) con prime schiarite dal Piemonte settentrionale ed orientale. Marcato calo termico nella notte su mercoledì, anche grazie alle schiarite, con gelate più estese in pianura».

Foto dalle webcam di Mera e Bielmonte

