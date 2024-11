Oggi ancora sole e temperature miti, domani inizia a fare freddo. Possibile anche qualche debole nevicata in alta quota.

La giornata di oggi, lunedì 11 novembre, chiude un periodo caratterizzato da temperature decisamente miti, rispetto alle medie del periodo. Da domani arriva il freddo, e forse qualche fiocco di neve in montagna, come spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte.

«Dalla serata di lunedì e soprattutto nella giornata di martedì, lo sbilanciamento dell’alta pressione verso il Nord Europa permetterà la discesa di una goccia fredda dalla Scandinavia verso la Francia. La quale determinerà un sensibile calo delle temperature e le prime deboli nevicate sulle Alpi piemontesi fin verso i 900-1200 metri nella prima parte della giornata.

«Un fenomeno comunque già in esaurimento entro il pomeriggio-sera. Fenomeni quasi del tutto assenti invece in pianura fatta eccezione per gli estremi settori occidentali e sudoccidentali dove potrà verificarsi qualche piovasco. Da mercoledì è atteso un miglioramento del tempo con la possibilità delle prime gelate in pianura nelle ore più fredde del giorno».

Soleggiato fino al weekend

Prendendo le previsioni con le opportune cautele, le giornate tra mercoledì e venerdì dovrebbero essere caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature un po’ superiori a quelle di martedì, ma comunque più basse di quelle odierne. Possibile invece un peggioramento per il weekend: maper avere un quadro più preciso conviene attendere qualche giorno.

