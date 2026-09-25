Processo per lo sparo di Rosazza domenica su Rai Tre. Domenica sera, alle 23.15 su Rai Tre, il tribunale di Biella sarà infatti protagonista di “Un giorno in pretura”. La celebre trasmissione affronterà il processo a Emanuele Pozzolo, deputato vercellese ed esponente di Futuro Nazionale, scaturito dagli strascichi del noto sparo di Capodanno a Rosazza.

Processo per lo sparo di Rosazza domenica su Rai Tre

In aula non si è discusso direttamente della ferita inferta a Luca Campana, vicenda chiusa sul piano penale a seguito del risarcimento e del conseguente ritiro della querela. Al centro del giudizio sono finiti invece i reati minori: il porto in luogo pubblico del revolver North American, classificato come arma da collezione e dunque non coperto dalla licenza da poco ottenuta dal parlamentare, e la detenzione di munizioni ritenute dall’accusa a espansione.

Il dibattimento ha comunque ripercorso i concitati momenti della festa organizzata nella pro loco guidata dalla sindaca Francesca Delmastro. Tra i banchi dei testimoni si sono alternati volti noti della politica locale e nazionale, dall’allora sottosegretario Andrea Delmastro a Luca Zani, fino allo stesso Campana e al suocero Pablito Morello, allora caposcorta di Delmastro.

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