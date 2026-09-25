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Processo per lo sparo di Rosazza domenica su Rai Tre
“Un giorno in pretura” riavvolge il nastro del procedimento a carico del deputato Emanuele Pozzolo per la vicenda dello sparo avvenuto durante il veglione di Capodanno 2024
Processo per lo sparo di Rosazza domenica su Rai Tre. Domenica sera, alle 23.15 su Rai Tre, il tribunale di Biella sarà infatti protagonista di “Un giorno in pretura”. La celebre trasmissione affronterà il processo a Emanuele Pozzolo, deputato vercellese ed esponente di Futuro Nazionale, scaturito dagli strascichi del noto sparo di Capodanno a Rosazza.
Processo per lo sparo di Rosazza domenica su Rai Tre
In aula non si è discusso direttamente della ferita inferta a Luca Campana, vicenda chiusa sul piano penale a seguito del risarcimento e del conseguente ritiro della querela. Al centro del giudizio sono finiti invece i reati minori: il porto in luogo pubblico del revolver North American, classificato come arma da collezione e dunque non coperto dalla licenza da poco ottenuta dal parlamentare, e la detenzione di munizioni ritenute dall’accusa a espansione.
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