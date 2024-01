Sparo di Capodanno, il deputato Pozzolo “scaricato” in diretta tivù. La premier Meloni lo sospende da Fratelli d’Italia: «Chi ha un’arma ha il dovere di custodirla con serietà e responsabilità».

Dopo circa un’ora e mezza di fuoco di fila di domande sui temi più disparati nel corso della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un giornalista di Fan Page ha posto la domanda sul deputato vercellese Emauele Pozzolo, esponente di Fratelli d’Italia, coinvolto nel caso dello sparo di Capodanno a Rosazza.

«Il parlamentare Pozzolo ha il porto d’armi per difesa pesonale, perché ce l’ha va chiesto alle autorità che hanno concesso il porto d’arami. certamente se è per difesa personale può capitare che la porti con sé».

Un problema di responsabilità

Fatta questa premessa il premier e leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato: “Chi detiene un’arma è chiamato a custodirla con responsabilità, C’è un problema con quello che è accaduto, qualcuno non è stato responsabile. Ciò che è accaduto non va bene per un cittadino normale, ancor di più per un parlamentare”.

Deferito ai probiviri del partito e sospeso

C’è stato quindi l’annuncio che era atteso e anticipato da ore: “Ho deferito Pozzolo ai probiviri del partito e nelle more del procedimento disclplinare ho sospeso l’onorevole Pozzolo dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia”

