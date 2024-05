Punta un euro e vince un milione con il gioco del MilionDay. Piemontese baciato dalla fortuna. I titolari della tabaccheria: «Siamo contenti per lui, è una brava persona».

Colpo super-fortunato a Rivarolo, nel Torinese, dopo un anonomo giocatore ha vinto un milione di euro azzeccando la cinquina vincente con il gioco del MilionDay.

E’ accaduto l’altro fine settimana alla tabaccheria edicola Area10 di corso Indipendenza. Il MilionDay è una particolare lotteria che si basa sull’utilizzo di cifre da 1 a 55 e consiste nell’indovinare (acquistano una schedina al costo di 1 euro) i 5 numeri che vengono estratti due volte al giorno attraverso un sistema informatico automatizzato.

Il racconto dei titolari della tabaccheria

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, festeggiano anche i proprietari e gestori del negozio, i fratelli Andrea, Enrico e Riccardo Ardizzone: «Quando la persona in questione ci ha comunicato di aver indovinato la combinazione estratta, sul momento non riusciva a crederci, ci ha messo un po’ per realizzare la cosa – raccontano -. E anche noi eravamo sbalorditi. Siamo stati molto contenti per lui perché è un nostro cliente da tempo, lo conosciamo e sappiamo che è una brava persona».

