Qualche goccia di pioggia per “benedire” l’ultimo giorno dell’anno

L’ultimo giorno dell’anno porta qualche goccia di pioggia e qualche spruzzata di neve in quota. Ma nulla di che. Oggi, 31 dicembre, è infatti previsto il passaggio di una blanda perturbazione che dovrebbe comunque esaurirsi entro sera. Secondo quanto dicono i meteorologi, non dovrebbero quindi esserci problemi per chi ha organizzato eventi all’aperto per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Questa la previsione per oggi secondo il Centro meteo Piemonte: «Cieli in prevalenza nuvolosi o coperti, parziali schiarite da Ovest nella seconda parte della giornata. Pioviggini possibili fin dal mattino sul settore orientale e nordorientale della regione in particolar modo tra Alessandrino, zone appenniniche, medio-alto Novarese e Verbano orientale. Dal pomeriggio deboli nevicate in arrivo sulle zone alpine dal Monviso fino al Verbano a partire dai 1000-1400 metri e con il transito di piogge deboli irregolari sulle pianure settentrionali della regione, localmente moderate tra alto Novarese e Verbano. Fenomeni in esaurimento ovunque entro sera».

Il Capodanno in piazza a Varallo

Tra gli eventi proposti per la serata, uno tra i più partecipati sarà il Capodanno in piazza di Varallo. I festeggiamenti avranno inizio alle 22 con la musica e l’animazione di “Phonema Band”. In piazza Vittorio si attenderà la mezzanotte per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno. Il tutto accompagnato da vin brûlé, cioccolata calda, “bombardino” e un bel piatto di pasta a mezzanotte grazie agli alpini di Morondo e all’associazione Amici di Lourdes.

Per i più piccoli ma anche per gli adulti più temerari sarà aperta e funzionante la pista di pattinaggio sul ghiaccio e anche i locali di Varallo: Wood Valsesia Burger House, Gambrinus Birreria Pub, HouseWine Varallo, Caffè Centrale, Caffè Roma e Il Cortiletto Café, saranno aperti per i festeggiamenti.

Dopo la mezzanotte si potrà ballare in piazza fino all’ una e mezza con la musica scelta dal Dj Mark Towers.