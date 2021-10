Quarant’anni fa la morte di Cino Moscatelli. La Valsesia ricorda il suo partigiano più conosciuto. E’ venuto a mancare il 31 ottobre 1981. In programma nella giornata di domani eventi sia a Borgosesia che a Grignasco.

Nato a Novara e di mestiere tornitore, Moscatelli fu attivista nei movimenti operai già ben prima dell’inizio della guerra. Nel 1937, per dire, fu arrestato a Serravalle, accusato di aver scritto frasi sovversive sui muri della cartiera. Nel 1943 è tra i promotori del Comitato valsesiano di Resistenza, e assieme a Eraldo Gastone è tra i principali organizzatori della lotta partigiana. Abile anche sotto il profilo politico, Moscatelli diventa popolarissimo, al punto di essere protagonista addirittura di alcune canzoni partigiane. E infatti nel dopoguerra si diede alla politica: fu sottosegretario nel terzo governo De Gasperi, fu eletto in Senato e poi alla Camera. Autore di scritti vari e libri, nel 1974 fondò l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea, che poi gli fu intitolato.

Domani

Domani alle 10.30 ritrovo davanti al cimitero di Borgosesia; alle 11 omaggio floreale davanti alla sua tomba e al monumento dei caduti. A seguire, trasferimento dei partecipanti a Grignasco: alle 11.45 al parco Vinzio incontro con i saluti di Michela Cella e Bruno Rastrelli, presidenti provinciali di Anpi Novara e Vercelli; a seguire un intervento di Sandro Orsi, presidente dell’Anpi Borgosesia; interverranno poi Elena Mastretta, ed Enrico Pagano, direttori degli Istituti storico del Vco e di Vercelli e Biella. Alle 13 pranzo partigiano, sempre al parco Vinzio (costo di 11 euro su prenotazione). Pomeriggio dedicato a canti e musica, revival di vecchi brani del periodo della Resistenza. Obbligatori il green pass e la mascherina.