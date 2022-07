Quarta dose di vaccino, aprono le prenotazioni per gli over 60. Da giovedì 14 luglio ci si può iscrivere sull’apposito portale della Regione Piemonte.

Quarta dose di vaccino, aprono le prenotazioni per gli over 60

In Piemonte parte l’operazione quarta dose. Da domani, giovedì 14 luglio, i cittadini oltre i 60 anni (in particolare le persone tra i 60 e i 79 anni) potranno pre-aderire alla nuova tornata di vaccinazioni. Come fare? La procedura più rapida è quella che si trova sul portale www.ilPiemontetivaccina.it, in modo da ricevere l’sms con l’appuntamento in uno degli hub delle Asl per la somministrazione entro 10 giorni.

In alternativa, dopo aver pre-aderito sul portale regionale, da venerdì 15 luglio sarà possibile anche recarsi in una delle farmacie aderenti e prenotare la somministrazione della dose. Sarà possibile fare la quarta dose anche dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Si ricorda che per riceverla devono essere già trascorsi 120 giorni dall’ultima dose somministrata o dalla positività al Covid. Sono oltre 620 mila gli over60 che hanno già maturato i tempi per il secondo booster.

Il Piemonte è la Regione con più quarte dosi già fatte

«Il Piemonte oggi è la regione italiana con la percentuale più alta di quarte dosi già somministrate e siamo pronti a partire subito per rispondere con elasticità anche a questa nuova fase della campagna vaccinale, perché non ci siamo mai fermati»: lo dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi.

Ad oggi in Piemonte sono state già somministrate più di 280mila quarte dosi alle platee autorizzate finora, ovvero immunodepressi, over80, fragili over60 e ospiti delle Rsa.