Riaprono ponti e strade: la 299 per oggi solo fino a Campertogno

I primi ponti a riaprire sono stati quelli di Borgosesia, già nella mattinata di oggi, venerdì 18 aprile. Poi hanno aperto anche il viadotto che collega Gattinara e Romagnano, e la passerella tra Serravalle e Grignasco. Manca solo il via libera per il ponte della 299 a sud dei due centri abitati.

Intanto c’è il via libera anche per gran parte delle strade chiuse in provincia: per quanto riguarda la 299, «sarà riaperta come le altre strade della Valsesia a partire dalle 12 sino a Campertogno – specifa la Provincia -. Dalle 20, dopo un intervento di messa in sicurezza frana, sarà percorribile sino ad Alagna a senso unico alternato». L’intervento riguarda lo smottamento avvenuto ieri tra Campertogno e Mollia.

Le strade ancora chiuse

Per quanto riguarda la provincia di Vercelli, restano chiuse queste strade: la 594 ponte sul cervo (Oldenico) e la 230 ponte sull’Elvo (Quinto) che apriranno alle 15, terminate le operazioni di pulizia materiale legnoso accumulato contro le pile e ispezione finale. Chiusa la provinciale 32 Trino-Camino per la presenza di acqua sulla carreggiata causata dall’esondazione del reticolo idrografico minore. La provinciale 6 chiusa per danneggiamento di un pilone del ponte sul torrente Elvo (Casanova Elvo).

Chiuse anche la 53 nel tratto tra il ponte del Canale Cavour e l’abitato di Casanova Elvo e la provinciale 11bis ponte Sesia chiusa da Vercelli direzione Borgo Vercelli per abbondante presenza di legno che ostruisce completamente tre campate della struttura e in parte le restanti campate.

