Adesso il Sesia non fa più paura: prime riaperture dei ponti. Il sindaco di Borgosesia annuncia il via libera per i viadotti di Aranco e il Santi Pietro e Paolo.

Adesso il Sesia non fa più paura: prime riaperture dei ponti

Nella serata di ieri è arrivato il primo annuncio da parte di Fabrizio Bonaccio, sindaco di Borgosesia. «Situazione alle 18, il Sesia è sceso a 4,58 metri, quindi siamo avviati verso il rientro alla normalità. Il rione Isola è a questo punto in superato allarme, per la felicità di tutti. Domani mattina alle 7 (cioè oggi, venerdì 18 aprile), avendo avuto un parere professionale positivo, riapriremo il transito sui ponti di Aranco e Santi Pietro e Paolo, così anche la viabilità verrà ripristinata».

Al momento non ci sono annunci ufficiali per gli altri ponti rimasti chiusi, ma a questo punto si attendono notizie positive. A meno che si scopra che la piena ha provocato qualche danno alla struttura.

I ponti che hanno “salvato” la Valsesia

Da ricordare che in zona l’emergenza ha fatto chiudere molti attraversamenti: il ponte tra Ghislarengo e Carpignano, la passerella e il ponte tra Serravalle e Grignasco, il viadotto tra Gattinara e Romagnano e il ponte di cemento tra Doccio e la 299 a Quarona. Gli attraversamenti del Sesia erano quindi possibili solo al ponte di Doccio sulla provinciale 299, quello di frazione Isolella a Borgosesia e, più in alto, al ponte di Varallo di via Frigiolini, ma solo verso Crevola (il collegamento con Locarno era infatti bloccato).

Nessun problema nemmeno al ponte al Rondò, che scavalca il Sessera, altro snodo importantissimo. In Valsessera non c’è stato bisogno di chiudere nulla, salvo il ponte Bozzalla di Coggiola che era già chiuso per lavori.

Viabilità ancora critica soprattutto in alta valle

Resta invece chiusa la strada 299 da Varallo fino ad Alagna, dove sono in corso verifiche dei versanti. E restano chiuse anche numerose strade minori colpite da smottamenti o in qualche modo pericolose. Resta fermo quindi l’invito a prestare la massima attenzione quando ci si mette in strada.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook