Frana sulla 299 tra Campertogno e Mollia: casa evacuata

La pioggia ininterrotta rende fragile il terreno ed è alto il rischio di frane sulle strade. Nella mattinata di oggi, giovedì 17 aprile, parecchi quintali di massi e di terriccio sono caduto sulla provinciale 299 dell’alta Valsesia nel tratto fra Mollia e Campertogno.

Per fortuna la strada è stata chiusa dalla Provincia di Vercelli già nella serata di ieri, con blocco da Baragiola di Varallo in su. Proprio a causa della fragilità del terreno a ridosso della frana è stata però evacuata in via precauzionale una casa.

