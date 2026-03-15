Rischio frane e valanghe in alta Valsesia: è consigliato non mettersi in strada. Alcuni tratti sono chiusi, altri percorribili ma consapevoli del pericolo.

Rischio frane e valanghe in alta Valsesia: è consigliato non mettersi in strada

La pioggia continua di queste ore sta creando non pochi problemi alla viabilità in alta Valsesia. Alcuni tratti sono stati chiusi per il rischio di smottamenti di alberi che incombono sulla carreggiata (per esempio, Vocca ha bloccato la strada comununale per Mogliane, Sassiglioni e Fossati).

Ma più in generale, il consiglio è proprio quello di non mettersi in strada perché è alta la possibilità di cadute massi, frane o valanghe dove la neve è più abbondante.

Le strada chiuse

Nella mattinata di oggi la Provincia di Vercelli ha chiuso tre strade: la SP 10 nel tratto Rimasco – Rima, la SP 124 Frazione Ferrate – Carcoforo e la SP 82 Frazione Piana – Rassa. Già nella serata di ieri era apparso un avviso sul rischio presente su questi tre tratti.

E il presidente dell’Unione montana Francesco Pietrasanta è stato anche più drastico: «La media e alta valle presenta strade pericolose e problemi nel servizio elettrico causa forti nevicate. È caldamente consigliato non raggiungere le zone oltre Varallo (Val Mastallone e frazioni alte di Varallo comprese). Sono in corso operazioni di manutenzione guasti sulle linee elettriche. Il rischio frane e valanghe è alto, evitate quindi di mettervi in strada».

Maltempo ancora per qualche ora

E questo è l’avviso della mattimata di oggi: «Pioggia e neve continuano a cadere. In alcuni centri dell’alta valle si conta un metro di neve caduta al suolo. Le precipitazione posso causare frane, caduta alberi e valanghe. State quindi allerta se dovete viaggiare con le auto. Obbligo gomme da neve o catene».

La pioggia dovrebbe comunque esaurirsi nel corso delle prime ore della mattinata odierna. E per domani, lunedì 16 marzo, è previsto il ritorno del bel tempo.

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